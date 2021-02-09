https://ria.ru/20210209/zhkkh-1596641384.html

Онлайн-конференция о программе по раздельному сбору мусора в Москве

Онлайн-конференция о программе по раздельному сбору мусора в Москве

10 февраля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра БИРЮКОВА на тему: "Итоги первого года реализации программы раздельного сбора мусора в Москве".

2021-02-09T11:32

2021-02-09T11:32

2021-02-09T11:32

анонсы

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Задать вопросКаких результатов удалось достичь за стартовый год программы? Сколько вторсырья было собрано и отправлено на переработку? Насколько активно москвичи сортируют мусор?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы