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Онлайн-конференция о программе по раздельному сбору мусора в Москве
Онлайн-конференция о программе по раздельному сбору мусора в Москве
10 февраля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра БИРЮКОВА на тему: "Итоги первого года реализации программы раздельного сбора мусора в Москве".
2021-02-09T11:32
2021-02-09T11:32
2021-02-09T11:32
анонсы
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Задать вопросКаких результатов удалось достичь за стартовый год программы? Сколько вторсырья было собрано и отправлено на переработку? Насколько активно москвичи сортируют мусор?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анонсы
Онлайн-конференция о программе по раздельному сбору мусора в Москве
10 февраля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра БИРЮКОВА на тему: "Итоги первого года реализации программы раздельного сбора мусора в Москве".