https://ria.ru/20210209/zakharova-1596648748.html

МИД заявил, что ЕС не смог устроить России "публичную порку"

МИД заявил, что ЕС не смог устроить России "публичную порку"

Евросоюз хотел устроить России "публичную порку" в ходе визита в Москву его представителя по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, но это не... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:15

2021-02-09T12:15

2021-02-09T12:15

россия

жозеп боррель

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

европа

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Евросоюз хотел устроить России "публичную порку" в ходе визита в Москву его представителя по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, но это не получилось, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести FM".Так она прокомментировала высказывания Борреля во время визита в Россию и после него. В Москве Боррель говорил, что Россия и Евросоюз могут сотрудничать и добиваться хороших результатов в некоторых сферах, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог, несмотря на сложности в отношениях. По возвращении из России он написал в блоге, что Россия все больше отдаляется от ЕС, так как воспринимает демократические ценности как экзистенциальную угрозу.Высылка дипломатовОна также прокомментировала высылку российских дипломатов из Швеции, Германии и Польши. По словам представителя МИД, этот необоснованный и недружеский шаг стал продолжением тех действий, которые Запад предпринимает в отношении России и которые Москва квалифицирует как вмешательство во внутренние дела.При этом заявления Запада о том, что высылка российских дипломатов — это зеркальная мера, не выдерживают никакой критики, отметила Захарова. Она напомнила, что Россия объявила трех сотрудников европейских дипломатических миссий персонами нон грата после того, как их "поймали с поличным", причем представила все доказательства их участия в несогласованных акциях."Когда на протяжении нескольких лет коллективный Запад проводил акции по высылке российских сотрудников загранучреждений, никаких материалов нам не передавали. Когда мы обосновывали свои решения, мы предоставили фактуру, фактические материалы. Мы сказали, что это не политический жест, а обоснованное, с наличием фактов на руках решение", — сказала представитель МИД.Она также обратила внимание на "очень важный момент": многие аналитики, журналисты, публицисты говорят о том, что в действиях дипломатов не было "ничего такого". Но, по ее словам, дело в том, что это надо рассматривать не как отдельное явление, а как комплекс политических акций коллективного Запада в отношении России.Пятого февраля Россия объявила персонами нон грата дипломатов трех европейских стран: сотрудников посольства Германии в Москве, а также генконсульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге. Поводом стало их участие в несогласованных акциях 23 января. В ответ министерства иностранных дел Германии, Польши и Швеции три дня спустя объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату.Как подчеркнули в Кремле, высылка европейских дипломатов продемонстрировала, что Москва не намерена терпеть подобных действий со стороны дипломатических представителей других стран. Возможные санкцииПосле визита в Москву Боррель не исключил, что на встрече глав МИД ЕС, которая запланирована на 22 февраля, может быть принято решение о расширении санкций против России из-за нарушений прав человека.По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, эти новые возможные санкции будут точечными.Но это не окажет серьезного воздействия на Россию или на фон двусторонних отношений, считает Топорнин. Больше волнует генеральный подход сторон, уточнил он."Об этом Боррель и говорил — что мы находимся на перекрестке, где важно понять, каким курсом идти дальше. По его мнению, Россия занимается самодистанцированием <…> Его визит в Москву произвел на него крайне негативное впечатление. По мнению Борреля, Россия не хочет выстраивать конструктивные отношения с Европой, и из этого они теперь будут исходить", — полагает эксперт. То есть, по его мнению, следует ожидать нового ухудшения отношений между Россией и ЕС.

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/1596554601.html

https://ria.ru/20210205/otnosheniya-1596137588.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/sanktsii-1596548372.html

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россия, жозеп боррель, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, европа