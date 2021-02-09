https://ria.ru/20210209/zagsy-1596638309.html

В московских ЗАГСах сняли ограничения по COVID-19

В московских ЗАГСах сняли ограничения по COVID-19

Столичные ЗАГСы сняли антиковидные ограничения и перешли на обычный режим работы, больше не требуется предварительная запись и нет ограничения по количеству... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T11:19

2021-02-09T11:19

2021-02-09T11:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Столичные ЗАГСы сняли антиковидные ограничения и перешли на обычный режим работы, больше не требуется предварительная запись и нет ограничения по количеству гостей на торжественных церемониях, сообщается в telegram-канале Комплекса соцразвития Москвы."Также мы сняли действующее до этого ограничение по количеству гостей на торжественных церемониях регистрации брака. Молодожены снова могут приглашать на свой главный праздник более пяти гостей", - добавила Ракова.Однако она отметила, что маски и перчатки по-прежнему являются обязательным "атрибутом" свадебного дня, а также сохраняется социальное дистанцирование, при котором необходимо учитывать максимальное количество гостей.

https://ria.ru/20210208/ogranicheniya-1596507926.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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