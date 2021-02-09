В московских ЗАГСах сняли ограничения по COVID-19
11:19 09.02.2021 (обновлено: 11:27 09.02.2021)
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Столичные ЗАГСы сняли антиковидные ограничения и перешли на обычный режим работы, больше не требуется предварительная запись и нет ограничения по количеству гостей на торжественных церемониях, сообщается в telegram-канале Комплекса соцразвития Москвы.
"Улучшающаяся эпидемиологическая ситуация позволяет нам постепенно снимать и послаблять ограничения в городе. К обычному режиму работы возвращаются и столичные отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой. Отмечается, что для их посещения больше не требуется предварительная запись.
"Также мы сняли действующее до этого ограничение по количеству гостей на торжественных церемониях регистрации брака. Молодожены снова могут приглашать на свой главный праздник более пяти гостей", - добавила Ракова.
Однако она отметила, что маски и перчатки по-прежнему являются обязательным "атрибутом" свадебного дня, а также сохраняется социальное дистанцирование, при котором необходимо учитывать максимальное количество гостей.