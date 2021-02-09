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Су-35 ввел в заблуждение систему ПВО, спрятавшись за Ту-95МС
Су-35 ввел в заблуждение систему ПВО, спрятавшись за Ту-95МС
Истребитель Су-35 Западного военного округа отработал уход от средств противовоздушной обороны, спрятавшись за бомбардировщик Ту-95МС, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:29
2021-02-09T13:40
россия
западный военный округ (зво)
ту-95мс
су-35
безопасность
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АЭРОДРОМ ХОТИЛОВО (Тверская обл.), 9 фев – РИА Новости. Истребитель Су-35 Западного военного округа отработал уход от средств противовоздушной обороны, спрятавшись за бомбардировщик Ту-95МС, сообщили в пресс-службе ЗВО.По данным округа, звено Су-35 Ленинградской армии Военно-воздушных сил и ПВО сопроводили в Тверской области стратегические ракетоносцы Ту-95МС, вылетевшие с авиабазы в Саратовской области."Один из сопровождающих самолетов находился на расстоянии до 2000 метров от самолетов Дальней авиации, патрулируя воздушное пространство, другой выполнял сближение с одним из ракетоносцев на безопасное расстояние с целью ввести в заблуждение средства противовоздушной обороны", - рассказали в округе.Также экипажи Су-35 отработали сложный пилотаж и потренировались перехватывать цели, разыграв между собой воздушную дуэль.После выполнения задачи Су-35 совершили посадку на аэродром постоянного базирования на территории ЗВО.
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россия, западный военный округ (зво), ту-95мс, су-35, безопасность

Су-35 ввел в заблуждение систему ПВО, спрятавшись за Ту-95МС

13:29 09.02.2021 (обновлено: 13:40 09.02.2021)
 
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Истребители Су-35С пилотажной группы Русские витязи выполняют демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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АЭРОДРОМ ХОТИЛОВО (Тверская обл.), 9 фев – РИА Новости. Истребитель Су-35 Западного военного округа отработал уход от средств противовоздушной обороны, спрятавшись за бомбардировщик Ту-95МС, сообщили в пресс-службе ЗВО.
По данным округа, звено Су-35 Ленинградской армии Военно-воздушных сил и ПВО сопроводили в Тверской области стратегические ракетоносцы Ту-95МС, вылетевшие с авиабазы в Саратовской области.
"Один из сопровождающих самолетов находился на расстоянии до 2000 метров от самолетов Дальней авиации, патрулируя воздушное пространство, другой выполнял сближение с одним из ракетоносцев на безопасное расстояние с целью ввести в заблуждение средства противовоздушной обороны", - рассказали в округе.
Также экипажи Су-35 отработали сложный пилотаж и потренировались перехватывать цели, разыграв между собой воздушную дуэль.
После выполнения задачи Су-35 совершили посадку на аэродром постоянного базирования на территории ЗВО.
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