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Онлайн-конференция к 76-й годовщине Ялтинской конференции
Онлайн-конференция к 76-й годовщине Ялтинской конференции
11 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция к 76-й годовщине Ялтинской конференции, в рамках которой будет представлен изданный Российским военно-историческим обществом сборник научных статей "75 лет Победы: Советский Союз и завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке".
2021-02-09T14:51
2021-02-09T14:51
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Задать вопросУчастники:- заместитель директора департамента науки и образования РВИО Константин ПАХАЛЮК;- заместитель главного редактора "Военно-исторического журнала" Владимир КИКНАДЗЕ;- старший научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Алексей ИСАЕВ;- член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен ГАСПАРЯН.11 февраля 1945 года завершила работу Ялтинская конференция - вторая по счету встреча лидеров держав антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобритании), в ходе которой были приняты решения по ключевым вопросам, касавшимся окончания Второй мировой войны и послевоенного мирного урегулирования. Сталин, Рузвельт и Черчилль подписали в Ялте секретное соглашение, подтверждавшее ранее данное Сталиным обещание, что СССР вступит в войну с Японией на стороне союзников через 2-3 месяца после капитуляции Германии.В ходе мероприятия особое внимание будет уделено положению Дальнего Востока в годы Второй мировой войны и событиям лета 1945 года, когда в Маньчжурии Красная Армия разгромила основные силы Японии и в ходе специальных операций освободила Южный Сахалин и Курильские острова, а также военно-стратегическому и геополитическому измерению, гуманитарным аспектам Второй мировой войны, проблемам исторической памяти в современном мире.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Онлайн-конференция к 76-й годовщине Ялтинской конференции

14:51 09.02.2021
 
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11 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция к 76-й годовщине Ялтинской конференции, в рамках которой будет представлен изданный Российским военно-историческим обществом сборник научных статей "75 лет Победы: Советский Союз и завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель директора департамента науки и образования РВИО Константин ПАХАЛЮК;
- заместитель главного редактора "Военно-исторического журнала" Владимир КИКНАДЗЕ;
- старший научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Алексей ИСАЕВ;
- член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен ГАСПАРЯН.

11 февраля 1945 года завершила работу Ялтинская конференция - вторая по счету встреча лидеров держав антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобритании), в ходе которой были приняты решения по ключевым вопросам, касавшимся окончания Второй мировой войны и послевоенного мирного урегулирования. Сталин, Рузвельт и Черчилль подписали в Ялте секретное соглашение, подтверждавшее ранее данное Сталиным обещание, что СССР вступит в войну с Японией на стороне союзников через 2-3 месяца после капитуляции Германии.
В ходе мероприятия особое внимание будет уделено положению Дальнего Востока в годы Второй мировой войны и событиям лета 1945 года, когда в Маньчжурии Красная Армия разгромила основные силы Японии и в ходе специальных операций освободила Южный Сахалин и Курильские острова, а также военно-стратегическому и геополитическому измерению, гуманитарным аспектам Второй мировой войны, проблемам исторической памяти в современном мире.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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