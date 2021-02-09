https://ria.ru/20210209/yaltinskaya-konferentsiya-1596682140.html

Онлайн-конференция к 76-й годовщине Ялтинской конференции

Онлайн-конференция к 76-й годовщине Ялтинской конференции

11 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция к 76-й годовщине Ялтинской конференции, в рамках которой будет представлен изданный Российским военно-историческим обществом сборник научных статей "75 лет Победы: Советский Союз и завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке".

2021-02-09T14:51

2021-02-09T14:51

2021-02-09T14:51

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель директора департамента науки и образования РВИО Константин ПАХАЛЮК;- заместитель главного редактора "Военно-исторического журнала" Владимир КИКНАДЗЕ;- старший научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Алексей ИСАЕВ;- член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен ГАСПАРЯН.11 февраля 1945 года завершила работу Ялтинская конференция - вторая по счету встреча лидеров держав антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобритании), в ходе которой были приняты решения по ключевым вопросам, касавшимся окончания Второй мировой войны и послевоенного мирного урегулирования. Сталин, Рузвельт и Черчилль подписали в Ялте секретное соглашение, подтверждавшее ранее данное Сталиным обещание, что СССР вступит в войну с Японией на стороне союзников через 2-3 месяца после капитуляции Германии.В ходе мероприятия особое внимание будет уделено положению Дальнего Востока в годы Второй мировой войны и событиям лета 1945 года, когда в Маньчжурии Красная Армия разгромила основные силы Японии и в ходе специальных операций освободила Южный Сахалин и Курильские острова, а также военно-стратегическому и геополитическому измерению, гуманитарным аспектам Второй мировой войны, проблемам исторической памяти в современном мире.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы