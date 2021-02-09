Онлайн-конференция к 76-й годовщине Ялтинской конференции
11 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция к 76-й годовщине Ялтинской конференции, в рамках которой будет представлен изданный Российским военно-историческим обществом сборник научных статей "75 лет Победы: Советский Союз и завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке".
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Участники:
- заместитель директора департамента науки и образования РВИО Константин ПАХАЛЮК;
- заместитель главного редактора "Военно-исторического журнала" Владимир КИКНАДЗЕ;
- старший научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Алексей ИСАЕВ;
- член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен ГАСПАРЯН.
11 февраля 1945 года завершила работу Ялтинская конференция - вторая по счету встреча лидеров держав антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобритании), в ходе которой были приняты решения по ключевым вопросам, касавшимся окончания Второй мировой войны и послевоенного мирного урегулирования. Сталин, Рузвельт и Черчилль подписали в Ялте секретное соглашение, подтверждавшее ранее данное Сталиным обещание, что СССР вступит в войну с Японией на стороне союзников через 2-3 месяца после капитуляции Германии.
В ходе мероприятия особое внимание будет уделено положению Дальнего Востока в годы Второй мировой войны и событиям лета 1945 года, когда в Маньчжурии Красная Армия разгромила основные силы Японии и в ходе специальных операций освободила Южный Сахалин и Курильские острова, а также военно-стратегическому и геополитическому измерению, гуманитарным аспектам Второй мировой войны, проблемам исторической памяти в современном мире.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель директора департамента науки и образования РВИО Константин ПАХАЛЮК;
- заместитель главного редактора "Военно-исторического журнала" Владимир КИКНАДЗЕ;
- старший научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Алексей ИСАЕВ;
- член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен ГАСПАРЯН.
11 февраля 1945 года завершила работу Ялтинская конференция - вторая по счету встреча лидеров держав антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобритании), в ходе которой были приняты решения по ключевым вопросам, касавшимся окончания Второй мировой войны и послевоенного мирного урегулирования. Сталин, Рузвельт и Черчилль подписали в Ялте секретное соглашение, подтверждавшее ранее данное Сталиным обещание, что СССР вступит в войну с Японией на стороне союзников через 2-3 месяца после капитуляции Германии.
В ходе мероприятия особое внимание будет уделено положению Дальнего Востока в годы Второй мировой войны и событиям лета 1945 года, когда в Маньчжурии Красная Армия разгромила основные силы Японии и в ходе специальных операций освободила Южный Сахалин и Курильские острова, а также военно-стратегическому и геополитическому измерению, гуманитарным аспектам Второй мировой войны, проблемам исторической памяти в современном мире.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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