https://ria.ru/20210209/yakutiya-1596621373.html
Глава Якутии рассказал о перспективах диверсификации "Алросы"
Глава Якутии рассказал о перспективах диверсификации "Алросы"
Компания "Алроса" в первую очередь может начать диверсификацию своей деятельности в сторону горнорудной промышленности, по этому направлению уже идет работа,... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T09:51
2021-02-09T09:51
2021-02-09T10:03
республика саха (якутия)
россия
айсен николаев
алроса
юрий трутнев
экономика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Компания "Алроса" в первую очередь может начать диверсификацию своей деятельности в сторону горнорудной промышленности, по этому направлению уже идет работа, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.Минувшим летом вице-премьер РФ Юрий Трутнев обратил внимание на то, что обеспокоен будущим рынка алмазов и посоветовал компании подумать о диверсификации деятельности в разработку месторождений металлов."Конечно же, определенное направление по диверсификации надо изучать. Но так как эта компания - предприятие горнорудное, мы считаем, что диверсификация должна идти в сторону все-таки горнорудной промышленности. С этой точки зрения сегодня уже некоторые подходы по таким проектам мы совместно с "Алросой" вырабатываем", - сказал Николаев в интервью РИА Новости.При этом он отметил, что "Алроса" должна более активно заниматься геологоразведкой для нахождения новых месторождений алмазов как в России, так и за ее пределами.Читайте полный текст интервью >>>
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