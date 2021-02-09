https://ria.ru/20210209/yakutiya-1596621373.html

Глава Якутии рассказал о перспективах диверсификации "Алросы"

Глава Якутии рассказал о перспективах диверсификации "Алросы"

Компания "Алроса" в первую очередь может начать диверсификацию своей деятельности в сторону горнорудной промышленности, по этому направлению уже идет работа,... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T09:51

2021-02-09T09:51

2021-02-09T10:03

республика саха (якутия)

россия

айсен николаев

алроса

юрий трутнев

экономика

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Компания "Алроса" в первую очередь может начать диверсификацию своей деятельности в сторону горнорудной промышленности, по этому направлению уже идет работа, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.Минувшим летом вице-премьер РФ Юрий Трутнев обратил внимание на то, что обеспокоен будущим рынка алмазов и посоветовал компании подумать о диверсификации деятельности в разработку месторождений металлов."Конечно же, определенное направление по диверсификации надо изучать. Но так как эта компания - предприятие горнорудное, мы считаем, что диверсификация должна идти в сторону все-таки горнорудной промышленности. С этой точки зрения сегодня уже некоторые подходы по таким проектам мы совместно с "Алросой" вырабатываем", - сказал Николаев в интервью РИА Новости.При этом он отметил, что "Алроса" должна более активно заниматься геологоразведкой для нахождения новых месторождений алмазов как в России, так и за ее пределами.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210209/yakutiya-1596618247.html

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россия, айсен николаев, алроса, юрий трутнев, экономика