В Якутии могут создать биотехнологический кластер
09:32 09.02.2021 (обновлено: 10:02 09.02.2021)
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Власти Якутии не исключают возможность создания биотехнологического кластера, сообщил глава республики Айсен Николаев в интервью РИА Новости.
В Якутии 2021 год объявлен "Годом здоровья".
"Да, мы вот как раз в рамках "Года здоровья" будем этим вопросом заниматься", - сказал Николаев, отвечая на вопрос о возможности создания биотехнологического кластера в республике.
Как отметил глава региона, в рамках "Года здоровья" запланировано несколько сотен мероприятий.
"Много предложений по здравоохранению, начиная от строительства ряда крупных медицинских центров в Якутске и в районах, и заканчивая, например, развитием биотехнологий в Якутии, созданием биобанка" - сказал он.
"Нужно развить связь между наукой и медициной, заняться вопросами дальнейшей цифровизации медицинского сектора", - отметил Николаев.
По его словам, коронавирус выявил как сильные, так и слабые стороны системы здравоохранения региона, задача - сделать эту систему человекоориентированной.