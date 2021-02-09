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Республика Саха (Якутия)
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В Якутии могут создать биотехнологический кластер
В Якутии могут создать биотехнологический кластер
Власти Якутии не исключают возможность создания биотехнологического кластера, сообщил глава республики Айсен Николаев в интервью РИА Новости. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T09:32
2021-02-09T10:02
республика саха (якутия)
айсен николаев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Власти Якутии не исключают возможность создания биотехнологического кластера, сообщил глава республики Айсен Николаев в интервью РИА Новости.В Якутии 2021 год объявлен "Годом здоровья".Как отметил глава региона, в рамках "Года здоровья" запланировано несколько сотен мероприятий.По его словам, коронавирус выявил как сильные, так и слабые стороны системы здравоохранения региона, задача - сделать эту систему человекоориентированной.Читайте полный текст интервью Айсена Николаева &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596616676.html
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айсен николаев

В Якутии могут создать биотехнологический кластер

09:32 09.02.2021 (обновлено: 10:02 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Власти Якутии не исключают возможность создания биотехнологического кластера, сообщил глава республики Айсен Николаев в интервью РИА Новости.
В Якутии 2021 год объявлен "Годом здоровья".
"Да, мы вот как раз в рамках "Года здоровья" будем этим вопросом заниматься", - сказал Николаев, отвечая на вопрос о возможности создания биотехнологического кластера в республике.
Как отметил глава региона, в рамках "Года здоровья" запланировано несколько сотен мероприятий.
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"Много предложений по здравоохранению, начиная от строительства ряда крупных медицинских центров в Якутске и в районах, и заканчивая, например, развитием биотехнологий в Якутии, созданием биобанка" - сказал он.
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"Нужно развить связь между наукой и медициной, заняться вопросами дальнейшей цифровизации медицинского сектора", - отметил Николаев.
По его словам, коронавирус выявил как сильные, так и слабые стороны системы здравоохранения региона, задача - сделать эту систему человекоориентированной.
Читайте полный текст интервью Айсена Николаева >>>
 
Республика Саха (Якутия)Айсен Николаев
 
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