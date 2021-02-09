https://ria.ru/20210209/xiaomi-1596716090.html

Раскрыты данные нового мощного смартфона Xiaomi

Раскрыты данные нового мощного смартфона Xiaomi

Еще не представленный смартфон Xiaomi Redmi K40 оказался полностью рассекречен. Характеристики устройства опубликованы MyDrivers со ссылкой на инсайдера. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T17:57

2021-02-09T17:57

2021-02-09T17:59

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Еще не представленный смартфон Xiaomi Redmi K40 оказался полностью рассекречен. Характеристики устройства опубликованы MyDrivers со ссылкой на инсайдера.По данным сетевых информаторов, смартфон получит новый процессор Snapdragon 870, который является небольшой модернизацией прошлогоднего 865-го чипа. Базовая конфигурация получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Диагональ дисплея составит огромные 6,81 дюйма при разрешении 3200 х 1440 пикселей. Упоминается и частота обновления картинки 120 Гц.Емкость аккумулятора составит 4500 мАч при наличии быстрой зарядки. Основная камера получит четыре датчика — 108, 8, 5 и 2 Мп. Фронтальная камера, врезанная в дисплей, будет иметь разрешение 30 Мп.Презентация Xiaomi Redmi K40 запланирована на 25 февраля, тогда же покажут и Pro-версию смартфона. Ожидается, что цена K40 будет ниже 400 долларов (примерно 29 000 рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20210205/xiaomi-1596149192.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, google android, гаджеты, технологии