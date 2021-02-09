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https://ria.ru/20210209/xiaomi-1596716090.html
Раскрыты данные нового мощного смартфона Xiaomi
Раскрыты данные нового мощного смартфона Xiaomi
Еще не представленный смартфон Xiaomi Redmi K40 оказался полностью рассекречен. Характеристики устройства опубликованы MyDrivers со ссылкой на инсайдера. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T17:57
2021-02-09T17:59
наука
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гаджеты
технологии
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Еще не представленный смартфон Xiaomi Redmi K40 оказался полностью рассекречен. Характеристики устройства опубликованы MyDrivers со ссылкой на инсайдера.По данным сетевых информаторов, смартфон получит новый процессор Snapdragon 870, который является небольшой модернизацией прошлогоднего 865-го чипа. Базовая конфигурация получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Диагональ дисплея составит огромные 6,81 дюйма при разрешении 3200 х 1440 пикселей. Упоминается и частота обновления картинки 120 Гц.Емкость аккумулятора составит 4500 мАч при наличии быстрой зарядки. Основная камера получит четыре датчика — 108, 8, 5 и 2 Мп. Фронтальная камера, врезанная в дисплей, будет иметь разрешение 30 Мп.Презентация Xiaomi Redmi K40 запланирована на 25 февраля, тогда же покажут и Pro-версию смартфона. Ожидается, что цена K40 будет ниже 400 долларов (примерно 29 000 рублей по текущему курсу).
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Новости
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xiaomi inc, google android, гаджеты, технологии

Раскрыты данные нового мощного смартфона Xiaomi

17:57 09.02.2021 (обновлено: 17:59 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании Xiaomi
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Еще не представленный смартфон Xiaomi Redmi K40 оказался полностью рассекречен. Характеристики устройства опубликованы MyDrivers со ссылкой на инсайдера.
По данным сетевых информаторов, смартфон получит новый процессор Snapdragon 870, который является небольшой модернизацией прошлогоднего 865-го чипа. Базовая конфигурация получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Диагональ дисплея составит огромные 6,81 дюйма при разрешении 3200 х 1440 пикселей. Упоминается и частота обновления картинки 120 Гц.
Емкость аккумулятора составит 4500 мАч при наличии быстрой зарядки. Основная камера получит четыре датчика — 108, 8, 5 и 2 Мп. Фронтальная камера, врезанная в дисплей, будет иметь разрешение 30 Мп.
Презентация Xiaomi Redmi K40 запланирована на 25 февраля, тогда же покажут и Pro-версию смартфона. Ожидается, что цена K40 будет ниже 400 долларов (примерно 29 000 рублей по текущему курсу).
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