https://ria.ru/20210209/vzyatka-1596638414.html

В Кинешме директора колледжа заподозрили во взятке за зачисление студента

В Кинешме директора колледжа заподозрили во взятке за зачисление студента

Директор медколледжа в городе Кинешма, которая является также депутатом местной гордумы от партии "Единая Россия", и ее коллега подозреваются во взятке в 30... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T11:19

2021-02-09T11:19

2021-02-09T11:29

единая россия

кинешма

ивановская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Директор медколледжа в городе Кинешма, которая является также депутатом местной гордумы от партии "Единая Россия", и ее коллега подозреваются во взятке в 30 тысяч рублей за предоставление студенту бюджетного места для поступления на первый курс, сообщило СУ СК РФ по Ивановской области."Установлено, что 18 июля 2020 года на остановке общественного транспорта "улица Гагарина" в г. Кинешма Ивановской области директор ОГБПОУ "Кинешемский медицинский колледж" и заведующая отделением "сестринское дело" вышеуказанного образовательного учреждения получили взятку в размере 30 тысяч рублей за предоставление бюджетного места для поступления на первый курс по направлению подготовки "сестринское дело" в 2020-2021 учебном году", - говорится в сообщении.В настоящий момент подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.Директор колледжа – Светлана Краснова. Она также является депутатом гордумы Кинешмы от партии "Единая Россия". На сайте гордумы отмечается, что за добросовестную работу Краснова награждена почетной грамотой министерства здравоохранения и социального и развития РФ и нагрудным знаком "Отличник здравоохранения". Также сообщается, что депутаты Кинешемской гордумы в феврале 2020 года присвоили ей звание лауреата премии "Женщина года".Позже на сайте Кинешемского городского отделения партии "Единая Россия" появиилось сообщение о приостановке членства в партии депутата гордумы, директора медколледжа Светланы Красновой."Нарушение закона категорически недопустимо для любого члена партии "Единая Россия". Членство в партии несовместимо со статусом подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу. В связи с задержанием Светланы Красновой решением местного политического совета Кинешемского городского местного отделения "Единая Россия" принято решение приостановить ее членство в партии до решения суда. Уверен в объективном и тщательном расследовании со стороны правоохранительных органов", - сообщил секретарь кинешемского городского местного отделения партии Новиков Александр, слова которого приводятся на сайте.

https://ria.ru/20200630/1573676534.html

https://ria.ru/20200128/1563981141.html

кинешма

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, кинешма, ивановская область, происшествия