https://ria.ru/20210209/vzyatka-1596638414.html
В Кинешме директора колледжа заподозрили во взятке за зачисление студента
В Кинешме директора колледжа заподозрили во взятке за зачисление студента
Директор медколледжа в городе Кинешма, которая является также депутатом местной гордумы от партии "Единая Россия", и ее коллега подозреваются во взятке в 30... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T11:19
2021-02-09T11:19
2021-02-09T11:29
единая россия
кинешма
ивановская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Директор медколледжа в городе Кинешма, которая является также депутатом местной гордумы от партии "Единая Россия", и ее коллега подозреваются во взятке в 30 тысяч рублей за предоставление студенту бюджетного места для поступления на первый курс, сообщило СУ СК РФ по Ивановской области."Установлено, что 18 июля 2020 года на остановке общественного транспорта "улица Гагарина" в г. Кинешма Ивановской области директор ОГБПОУ "Кинешемский медицинский колледж" и заведующая отделением "сестринское дело" вышеуказанного образовательного учреждения получили взятку в размере 30 тысяч рублей за предоставление бюджетного места для поступления на первый курс по направлению подготовки "сестринское дело" в 2020-2021 учебном году", - говорится в сообщении.В настоящий момент подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.Директор колледжа – Светлана Краснова. Она также является депутатом гордумы Кинешмы от партии "Единая Россия". На сайте гордумы отмечается, что за добросовестную работу Краснова награждена почетной грамотой министерства здравоохранения и социального и развития РФ и нагрудным знаком "Отличник здравоохранения". Также сообщается, что депутаты Кинешемской гордумы в феврале 2020 года присвоили ей звание лауреата премии "Женщина года".Позже на сайте Кинешемского городского отделения партии "Единая Россия" появиилось сообщение о приостановке членства в партии депутата гордумы, директора медколледжа Светланы Красновой."Нарушение закона категорически недопустимо для любого члена партии "Единая Россия". Членство в партии несовместимо со статусом подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу. В связи с задержанием Светланы Красновой решением местного политического совета Кинешемского городского местного отделения "Единая Россия" принято решение приостановить ее членство в партии до решения суда. Уверен в объективном и тщательном расследовании со стороны правоохранительных органов", - сообщил секретарь кинешемского городского местного отделения партии Новиков Александр, слова которого приводятся на сайте.
https://ria.ru/20200630/1573676534.html
https://ria.ru/20200128/1563981141.html
кинешма
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, кинешма, ивановская область, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 фев – РИА Новости.
Директор медколледжа в городе Кинешма
, которая является также депутатом местной гордумы от партии "Единая Россия
", и ее коллега подозреваются во взятке в 30 тысяч рублей за предоставление студенту бюджетного места для поступления на первый курс, сообщило СУ СК РФ
по Ивановской области
.
"Установлено, что 18 июля 2020 года на остановке общественного транспорта "улица Гагарина" в г. Кинешма Ивановской области директор ОГБПОУ "Кинешемский медицинский колледж" и заведующая отделением "сестринское дело" вышеуказанного образовательного учреждения получили взятку в размере 30 тысяч рублей за предоставление бюджетного места для поступления на первый курс по направлению подготовки "сестринское дело" в 2020-2021 учебном году", - говорится в сообщении.
В настоящий момент подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
Директор колледжа – Светлана Краснова. Она также является депутатом гордумы Кинешмы от партии "Единая Россия". На сайте гордумы отмечается, что за добросовестную работу Краснова награждена почетной грамотой министерства здравоохранения и социального и развития РФ и нагрудным знаком "Отличник здравоохранения". Также сообщается, что депутаты Кинешемской гордумы в феврале 2020 года присвоили ей звание лауреата премии "Женщина года".
Позже на сайте Кинешемского городского отделения партии "Единая Россия" появиилось сообщение о приостановке членства в партии депутата гордумы, директора медколледжа Светланы Красновой.
"Нарушение закона категорически недопустимо для любого члена партии "Единая Россия". Членство в партии несовместимо со статусом подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу. В связи с задержанием Светланы Красновой решением местного политического совета Кинешемского городского местного отделения "Единая Россия" принято решение приостановить ее членство в партии до решения суда. Уверен в объективном и тщательном расследовании со стороны правоохранительных органов", - сообщил секретарь кинешемского городского местного отделения партии Новиков Александр, слова которого приводятся на сайте.