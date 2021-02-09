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В Кинешме директора колледжа заподозрили во взятке за зачисление студента
В Кинешме директора колледжа заподозрили во взятке за зачисление студента
Директор медколледжа в городе Кинешма, которая является также депутатом местной гордумы от партии "Единая Россия", и ее коллега подозреваются во взятке в 30... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T11:19
2021-02-09T11:29
единая россия
кинешма
ивановская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Директор медколледжа в городе Кинешма, которая является также депутатом местной гордумы от партии "Единая Россия", и ее коллега подозреваются во взятке в 30 тысяч рублей за предоставление студенту бюджетного места для поступления на первый курс, сообщило СУ СК РФ по Ивановской области."Установлено, что 18 июля 2020 года на остановке общественного транспорта "улица Гагарина" в г. Кинешма Ивановской области директор ОГБПОУ "Кинешемский медицинский колледж" и заведующая отделением "сестринское дело" вышеуказанного образовательного учреждения получили взятку в размере 30 тысяч рублей за предоставление бюджетного места для поступления на первый курс по направлению подготовки "сестринское дело" в 2020-2021 учебном году", - говорится в сообщении.В настоящий момент подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.Директор колледжа – Светлана Краснова. Она также является депутатом гордумы Кинешмы от партии "Единая Россия". На сайте гордумы отмечается, что за добросовестную работу Краснова награждена почетной грамотой министерства здравоохранения и социального и развития РФ и нагрудным знаком "Отличник здравоохранения". Также сообщается, что депутаты Кинешемской гордумы в феврале 2020 года присвоили ей звание лауреата премии "Женщина года".Позже на сайте Кинешемского городского отделения партии "Единая Россия" появиилось сообщение о приостановке членства в партии депутата гордумы, директора медколледжа Светланы Красновой."Нарушение закона категорически недопустимо для любого члена партии "Единая Россия". Членство в партии несовместимо со статусом подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу. В связи с задержанием Светланы Красновой решением местного политического совета Кинешемского городского местного отделения "Единая Россия" принято решение приостановить ее членство в партии до решения суда. Уверен в объективном и тщательном расследовании со стороны правоохранительных органов", - сообщил секретарь кинешемского городского местного отделения партии Новиков Александр, слова которого приводятся на сайте.
https://ria.ru/20200630/1573676534.html
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единая россия, кинешма, ивановская область, происшествия

В Кинешме директора колледжа заподозрили во взятке за зачисление студента

11:19 09.02.2021 (обновлено: 11:29 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Директор медколледжа в городе Кинешма, которая является также депутатом местной гордумы от партии "Единая Россия", и ее коллега подозреваются во взятке в 30 тысяч рублей за предоставление студенту бюджетного места для поступления на первый курс, сообщило СУ СК РФ по Ивановской области.
"Установлено, что 18 июля 2020 года на остановке общественного транспорта "улица Гагарина" в г. Кинешма Ивановской области директор ОГБПОУ "Кинешемский медицинский колледж" и заведующая отделением "сестринское дело" вышеуказанного образовательного учреждения получили взятку в размере 30 тысяч рублей за предоставление бюджетного места для поступления на первый курс по направлению подготовки "сестринское дело" в 2020-2021 учебном году", - говорится в сообщении.
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В настоящий момент подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
Директор колледжа – Светлана Краснова. Она также является депутатом гордумы Кинешмы от партии "Единая Россия". На сайте гордумы отмечается, что за добросовестную работу Краснова награждена почетной грамотой министерства здравоохранения и социального и развития РФ и нагрудным знаком "Отличник здравоохранения". Также сообщается, что депутаты Кинешемской гордумы в феврале 2020 года присвоили ей звание лауреата премии "Женщина года".
Позже на сайте Кинешемского городского отделения партии "Единая Россия" появиилось сообщение о приостановке членства в партии депутата гордумы, директора медколледжа Светланы Красновой.
"Нарушение закона категорически недопустимо для любого члена партии "Единая Россия". Членство в партии несовместимо со статусом подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу. В связи с задержанием Светланы Красновой решением местного политического совета Кинешемского городского местного отделения "Единая Россия" принято решение приостановить ее членство в партии до решения суда. Уверен в объективном и тщательном расследовании со стороны правоохранительных органов", - сообщил секретарь кинешемского городского местного отделения партии Новиков Александр, слова которого приводятся на сайте.
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