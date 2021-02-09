https://ria.ru/20210209/vystavka-1596668857.html

В ГУМе открылась выставка китайского художника Чжан Хуаня

В ГУМе открылась выставка китайского художника Чжан Хуаня

Галерея ГУМ-Red-Line совместно с Pearl Lam Galleries до 8 апреля проводит экспозицию "Чжан Хуань. Любовь как мудрость". Эти работы в прошлом году показывали на... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T14:04

2021-02-09T14:04

2021-02-09T15:38

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Галерея ГУМ-Red-Line совместно с Pearl Lam Galleries до 8 апреля проводит экспозицию "Чжан Хуань. Любовь как мудрость". Эти работы в прошлом году показывали на персональной выставке современного китайского художника в петербургском Эрмитаже, а затем они примут участие в масштабной ретроспективе мастера на Венецианской биеннале в 2022 году. Алые, абстрактные окружности на белом фоне, нервные экспрессивные линии — так Чжан Хуань, учившийся классическому китайскому реализму, представляет себе любовь. В пространстве ГУМ-Red-Line на третьем этаже московского универмага на Красной площади представлены несколько работ художника, рассматривать которые предлагают под звуки спокойной тибетской музыки. По словам куратора Дмитрия Озеркова, заведующего отделом современного искусства Государственного Эрмитажа, у посетителей новой экспозиции должно создаться ощущение, что они находятся в монашеской келье.Для Чжан Хуаня духовные практики играют важную роль: он регулярно бывает в Тибете, и во многом открытие китайских религиозных традиций в середине 2000-х вдохновило его перейти от перформанса к изобразительному искусству. А работы художника с храмовым пеплом стали основой его выставки в Эрмитаже.

https://ria.ru/20200909/ermitazh-1576977000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тибет, гум, что посмотреть , новости культуры, выставки, китай, живопись