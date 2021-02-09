В ЯНАО чиновнику объявили выговор за поддержку осужденного депутата
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 фев - РИА Новости. Сотруднику администрации Салехарда (ЯНАО) объявили выговор после того, как он поручился за местного депутата, обвиненного в получении взятки в размере 4,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Следственный комитет РФ в ноябре информировал о том, что суд приговорил бывшего главного инженера компании "Салехардэнерго", который также является депутатом местной думы, к 8 годам лишения свободы за взятку от двух бизнесменов в размере 4,8 миллиона рублей. Отмечалось, что деньги он взял, обещая им содействовать в "беспрепятственном выполнении ремонтных работ" на объекте предприятия.
Как уточнили в прокуратуре ЯНАО, в январе 2020 года, когда суд рассматривал вопрос о продлении срока ареста депутата, его адвокаты ходатайствовали об освобождении подзащитного из-под стражи и применении меры пресечения в виде личного поручительства. Так, в суд было направлено письменное обязательство начальника управления по физкультуре и спорту администрации города о том, что он ручается за надлежащее поведение обвиняемого.
"Указанными действиями муниципальный служащий вышел за пределы своей компетенции, грубо нарушил установленные требования к служебному поведению, выразил поддержку лицу, обвиняемому в особо тяжком коррупционном преступлении", - подчеркнули в пресс-службе надзорного органа.
Прокуратура направила главе Салехарда соответствующую информацию. "По результатам ее рассмотрения муниципальный служащий главой администрации привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора", - добавили в ведомстве.