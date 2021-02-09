https://ria.ru/20210209/vygovor-1596629832.html

В ЯНАО чиновнику объявили выговор за поддержку осужденного депутата

В ЯНАО чиновнику объявили выговор за поддержку осужденного депутата

Сотруднику администрации Салехарда (ЯНАО) объявили выговор после того, как он поручился за местного депутата, обвиненного в получении взятки в размере 4,8... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T10:35

2021-02-09T10:35

2021-02-09T10:35

россия

салехард

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 фев - РИА Новости. Сотруднику администрации Салехарда (ЯНАО) объявили выговор после того, как он поручился за местного депутата, обвиненного в получении взятки в размере 4,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Следственный комитет РФ в ноябре информировал о том, что суд приговорил бывшего главного инженера компании "Салехардэнерго", который также является депутатом местной думы, к 8 годам лишения свободы за взятку от двух бизнесменов в размере 4,8 миллиона рублей. Отмечалось, что деньги он взял, обещая им содействовать в "беспрепятственном выполнении ремонтных работ" на объекте предприятия.Как уточнили в прокуратуре ЯНАО, в январе 2020 года, когда суд рассматривал вопрос о продлении срока ареста депутата, его адвокаты ходатайствовали об освобождении подзащитного из-под стражи и применении меры пресечения в виде личного поручительства. Так, в суд было направлено письменное обязательство начальника управления по физкультуре и спорту администрации города о том, что он ручается за надлежащее поведение обвиняемого.Прокуратура направила главе Салехарда соответствующую информацию. "По результатам ее рассмотрения муниципальный служащий главой администрации привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210203/arest-1595785789.html

россия

салехард

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, салехард, происшествия