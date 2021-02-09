https://ria.ru/20210209/voda-1596632033.html

Хуснуллин рассказал о программе водоснабжения Крыма

Хуснуллин рассказал о программе водоснабжения Крыма

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин назвал вопрос обеспечения качественного водоснабжения Крыма одним из важнейших направлений работы и добавил, что в РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T10:46

2021-02-09T10:46

2021-02-09T10:46

марат хуснуллин

михаил мишустин

республика крым

общество

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин назвал вопрос обеспечения качественного водоснабжения Крыма одним из важнейших направлений работы и добавил, что в этих целях к реализации запланировано порядка 65 различных мероприятий."Важнейшим направлением работы по Крыму является обеспечение качественным водоснабжением. Мы утвердили отдельную программу. Всего по этой программе у нас запланировано порядка 65 мероприятий, которые подразумевают добычу воды, очистку и доставку до всех населенных пунктов, с учетом перспектив развития Крыма", - сказал Хуснуллин во время совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210209/voda-1596623426.html

https://ria.ru/20210208/voda-1596470409.html

республика крым

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марат хуснуллин, михаил мишустин, республика крым, общество