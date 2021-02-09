Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/vlast-1596657861.html
Песков рассказал о работе по улучшению навыков региональных властей
Песков рассказал о работе по улучшению навыков региональных властей
Работа по совершенствованию навыков региональных властей в различных сферах была, есть и будет продолжаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:53
2021-02-09T12:53
россия
дмитрий песков
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589647523_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_5c46e9fc8068136d59c00f86d3486b94.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Работа по совершенствованию навыков региональных властей в различных сферах была, есть и будет продолжаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Журналисты спросили у Пескова, с чем связано проведение администрацией президента РФ внепланового дневного обучения для вице-губернаторов в мастерской управления "Сенеж" и будет ли там обсуждаться, как региональным властям реагировать на несогласованные акции."Обучение в "Сенеже" идет регулярно, постоянно, в разных форматах. Это просто продолжение работы с региональными руководителями. Программа по совершенствованию навыков работы в различных сферах для руководящих кадров", - сказал Песков."Это работа была, она есть и будет продолжаться", - добавил он.
https://ria.ru/20201223/gossovet-1590563753.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589647523_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ec8ff73e74bcb85f713b04c22138c36a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий песков, политика

Песков рассказал о работе по улучшению навыков региональных властей

12:53 09.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Работа по совершенствованию навыков региональных властей в различных сферах была, есть и будет продолжаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Журналисты спросили у Пескова, с чем связано проведение администрацией президента РФ внепланового дневного обучения для вице-губернаторов в мастерской управления "Сенеж" и будет ли там обсуждаться, как региональным властям реагировать на несогласованные акции.
"Обучение в "Сенеже" идет регулярно, постоянно, в разных форматах. Это просто продолжение работы с региональными руководителями. Программа по совершенствованию навыков работы в различных сферах для руководящих кадров", - сказал Песков.
"Это работа была, она есть и будет продолжаться", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 14:17
Путин рассказал о взаимодействии региональных органов власти с Госсоветом
 
РоссияДмитрий ПесковПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49В Горно-Алтайске более ста человек эвакуировали из горящей вечерней школы
06:36Роспотребнадзор разработал высокоточный экспресс-тест на COVID-19
06:32Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
Лента новостейМолния