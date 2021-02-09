https://ria.ru/20210209/vlast-1596657861.html

Песков рассказал о работе по улучшению навыков региональных властей

Песков рассказал о работе по улучшению навыков региональных властей

Работа по совершенствованию навыков региональных властей в различных сферах была, есть и будет продолжаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:53

2021-02-09T12:53

2021-02-09T12:53

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Работа по совершенствованию навыков региональных властей в различных сферах была, есть и будет продолжаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Журналисты спросили у Пескова, с чем связано проведение администрацией президента РФ внепланового дневного обучения для вице-губернаторов в мастерской управления "Сенеж" и будет ли там обсуждаться, как региональным властям реагировать на несогласованные акции."Обучение в "Сенеже" идет регулярно, постоянно, в разных форматах. Это просто продолжение работы с региональными руководителями. Программа по совершенствованию навыков работы в различных сферах для руководящих кадров", - сказал Песков."Это работа была, она есть и будет продолжаться", - добавил он.

https://ria.ru/20201223/gossovet-1590563753.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, политика