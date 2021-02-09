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Распространение коронавируса
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В Ингушетии рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
В Ингушетии рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
Почти 1,5 тысячи жителей Ингушетии привились первым компонентом вакцины от коронавируса, в республике израсходовали больше 90% поступившей вакцины, сообщает... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:25
2021-02-09T13:25
распространение коронавируса
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НАЛЬЧИК, 8 фев – РИА Новости. Почти 1,5 тысячи жителей Ингушетии привились первым компонентом вакцины от коронавируса, в республике израсходовали больше 90% поступившей вакцины, сообщает пресс-служба правительства региона."По словам министра здравоохранения Ингушетии Рукият Торшхоевой, на сегодня привиты первым компонентом вакцины 1498 человек, второй компонент получили более 300 человек. Таким образом, свыше 90% от количества поступившей вакцины израсходовано", - говорится в сообщении.По данным министра, в регион поступила новая партия из 8,8 тысячи доз вакцины, в скором времени ожидается дополнительная поставка. В республике функционирует 10 прививочных пунктов, созданы передвижные мобильные бригады с соответствующим оснащением и при необходимости организована доставка людей к месту проведения вакцинации."В регионе отмечается стабилизация ситуации с тенденцией к снижению заболеваемости. Это подтверждается и данными Роспотребнадзора Ингушетии: в январе относительно итогов декабря 2020 года показатель заболеваемости снизился в 1,5 раза", - отметила Торшхоева.В Ингушетии зарегистрировано 14 273 случая заболевания коронавирусом, скончались 165 пациентов с COVID-19, выздоровели 12 491 человек, госпитализированы 204 человека, из них в реанимациях – 20 пациентов.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Ингушетии рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

13:25 09.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НАЛЬЧИК, 8 фев – РИА Новости. Почти 1,5 тысячи жителей Ингушетии привились первым компонентом вакцины от коронавируса, в республике израсходовали больше 90% поступившей вакцины, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По словам министра здравоохранения Ингушетии Рукият Торшхоевой, на сегодня привиты первым компонентом вакцины 1498 человек, второй компонент получили более 300 человек. Таким образом, свыше 90% от количества поступившей вакцины израсходовано", - говорится в сообщении.
По данным министра, в регион поступила новая партия из 8,8 тысячи доз вакцины, в скором времени ожидается дополнительная поставка. В республике функционирует 10 прививочных пунктов, созданы передвижные мобильные бригады с соответствующим оснащением и при необходимости организована доставка людей к месту проведения вакцинации.
"В регионе отмечается стабилизация ситуации с тенденцией к снижению заболеваемости. Это подтверждается и данными Роспотребнадзора Ингушетии: в январе относительно итогов декабря 2020 года показатель заболеваемости снизился в 1,5 раза", - отметила Торшхоева.
В Ингушетии зарегистрировано 14 273 случая заболевания коронавирусом, скончались 165 пациентов с COVID-19, выздоровели 12 491 человек, госпитализированы 204 человека, из них в реанимациях – 20 пациентов.
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