https://ria.ru/20210209/vaktsinatsiya-1596646272.html

В Челябинской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

В Челябинской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

Почти 35 тысяч жителей Челябинской области , по данным на 9 февраля, сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, регион на текущей неделе ожидает... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T11:57

2021-02-09T11:57

2021-02-09T11:57

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вакцинация россиян от covid-19

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 фев – РИА Новости. Почти 35 тысяч жителей Челябинской области , по данным на 9 февраля, сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, регион на текущей неделе ожидает поступление еще 27 тысяч доз вакцины, сообщила первый замгубернатора региона Ирина Гехт."Охват вакцинации – сегодня это почти 35 тысяч человек, причем 10,5 тысячи из них - это уже вакцинированные вторым компонентом. Вакцинация продолжается, и приоритет – это граждане возрастной группы 65+, также активность проявляют и предприятия. Мы отгружаем вакцину на предприятия, которые имеют холодильное оборудование", - сказала Гехт журналистам.Она добавила, что процесс вакцинации ускорится, поскольку есть подтверждение, что на этой неделе в регион поступят еще 27 тысяч доз вакцины.По ее мнению, жизнь в регионе возвращается в обычное русло. "Жизнь возвращается в нормальное русло... Фиксируем каждодневное снижение выявленных случаев заболевания при том, что охват тестирования остается высоким. Продолжаем тестировать в ТРК, в поликлиниках – тестирование сегодня максимально доступно", - сказала Гехт.По данным минздрава региона, в области подтверждено 47 663 случая заболевания COVID-19 (плюс 265 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников - два человека).

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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