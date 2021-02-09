https://ria.ru/20210209/vaktsinatsiya-1596629439.html

В Иране начали вакцинацию "Спутником V"

В Иране начали вакцинацию "Спутником V"

Иран во вторник начал вакцинацию от коронавируса, используя первую доступную в стране вакцину - российский "Спутник V". РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T10:34

2021-02-09T10:34

2021-02-09T10:38

распространение коронавируса

нии им. гамалеи

хасан роухани

здоровье - общество

иран

вакцинация

в мире

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ТЕГЕРАН, 9 фев – РИА Новости. Иран во вторник начал вакцинацию от коронавируса, используя первую доступную в стране вакцину - российский "Спутник V".Вакцина была введена сыну министра здравоохранения Ирана. Старт вакцинации дал президент Ирана Хасан Роухани, трансляцию вело иранское телевидение.Несмотря на то, что в стране ведутся разработки собственных вакцин, власти Ирана решили часть вакцинации провести при помощи зарубежных препаратов, первым из которых оказался продукт НИИ им. Гамалеи.Ранее глава минздрава Ирана Саид Намаки сообщал, что вакцинированы в первую очередь будут медики, работающие в отделении интенсивной терапии. Позже планируется распространить вакцинацию на пожилых людей и людей с заболеваниями.

иран

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нии им. гамалеи, хасан роухани, здоровье - общество, иран, вакцинация, в мире