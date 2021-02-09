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Додон обсудил с послом России сроки регистрации "Спутника V" в Молдавии
Додон обсудил с послом России сроки регистрации "Спутника V" в Молдавии
Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон обсудил с послом России Олегом Васнецовым возможность ускорения регистрации и получения... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:05
2021-02-09T16:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
игорь додон
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
единая россия
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КИШИНЕВ, 9 фев – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон обсудил с послом России Олегом Васнецовым возможность ускорения регистрации и получения российской вакцины от коронавируса "Спутник V".Двадцатого января Додон заявил, что Молдавия получила от Российского фонда прямых инвестиций весь пакет документов для ускоренной регистрации вакцины "Спутник V"."Подтвердил интерес многих жителей Республики Молдова к получению российской вакцины "Спутник V" от коронавируса. В связи с этим обсудил с российским послом сроки и возможные пути ускорения регистрации вакцины и выразил надежду на то, что в ближайшее время все необходимые процедуры будут выполнены", - написал Додон на своей странице в Facebook после встречи с Васнецовым.Они также обсудили ряд вопросов, касающихся развития стратегического партнерства между Молдавией и Россией. Додон сообщил Васнецову о намерении Партии социалистов провести совместные мероприятия с ведущими политическими силами РФ – "Единой Россией" и объединенной партией "Справедливая Россия – За правду".Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, игорь додон, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, единая россия, владимир путин, молдавия, общество

Додон обсудил с послом России сроки регистрации "Спутника V" в Молдавии

16:05 09.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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КИШИНЕВ, 9 фев – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон обсудил с послом России Олегом Васнецовым возможность ускорения регистрации и получения российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Двадцатого января Додон заявил, что Молдавия получила от Российского фонда прямых инвестиций весь пакет документов для ускоренной регистрации вакцины "Спутник V".
"Подтвердил интерес многих жителей Республики Молдова к получению российской вакцины "Спутник V" от коронавируса. В связи с этим обсудил с российским послом сроки и возможные пути ускорения регистрации вакцины и выразил надежду на то, что в ближайшее время все необходимые процедуры будут выполнены", - написал Додон на своей странице в Facebook после встречи с Васнецовым.
Они также обсудили ряд вопросов, касающихся развития стратегического партнерства между Молдавией и Россией. Додон сообщил Васнецову о намерении Партии социалистов провести совместные мероприятия с ведущими политическими силами РФ – "Единой Россией" и объединенной партией "Справедливая Россия – За правду".
Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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