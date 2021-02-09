https://ria.ru/20210209/vaktsina-1596656267.html

"Другим больше достанется". Кремль ответил Киеву на отказ от "Спутника V"

"Другим больше достанется". Кремль ответил Киеву на отказ от "Спутника V"

В Кремле прокомментировали отказ Киева закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:47

2021-02-09T12:47

2021-02-09T13:25

дмитрий песков

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Кремле прокомментировали отказ Киева закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя.По его словам, "прилагаются <...> титанические усилия", чтобы покрыть спрос после обеспечения препаратом всех россиян. "Вы знаете, что глобальный спрос на российскую вакцину настолько велик, что потенциал производства сейчас не позволяет оперативно его удовлетворять", — добавил Песков.В Кремле уверены, что на Украине немало тех, кто хотел бы привиться "Спутником V", а нежелание руководства страны использовать его — позиция абсолютного меньшинства."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. В августе Минздрав зарегистрировал вакцину, с декабря в России стартовала гражданская прививочная кампания.На прошлой неделе научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность: вакцина полностью защищает от тяжелого течения COVID-19.Помимо России, применение "Спутника V" одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, вакцина "спутник v", владимир зеленский, украина, в мире