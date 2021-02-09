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"Другим больше достанется". Кремль ответил Киеву на отказ от "Спутника V"
"Другим больше достанется". Кремль ответил Киеву на отказ от "Спутника V"
В Кремле прокомментировали отказ Киева закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:47
2021-02-09T13:25
дмитрий песков
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Кремле прокомментировали отказ Киева закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя.По его словам, "прилагаются &lt;...&gt; титанические усилия", чтобы покрыть спрос после обеспечения препаратом всех россиян. "Вы знаете, что глобальный спрос на российскую вакцину настолько велик, что потенциал производства сейчас не позволяет оперативно его удовлетворять", — добавил Песков.В Кремле уверены, что на Украине немало тех, кто хотел бы привиться "Спутником V", а нежелание руководства страны использовать его — позиция абсолютного меньшинства."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. В августе Минздрав зарегистрировал вакцину, с декабря в России стартовала гражданская прививочная кампания.На прошлой неделе научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность: вакцина полностью защищает от тяжелого течения COVID-19.Помимо России, применение "Спутника V" одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.
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дмитрий песков, вакцина "спутник v", владимир зеленский, украина, в мире

"Другим больше достанется". Кремль ответил Киеву на отказ от "Спутника V"

12:47 09.02.2021 (обновлено: 13:25 09.02.2021)
 
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Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Кремле прокомментировали отказ Киева закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя.
"Как говорится, если Украина не хочет, другим странам больше достанется, которые просят эту вакцину и готовы ее принять с благодарностью", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, "прилагаются <...> титанические усилия", чтобы покрыть спрос после обеспечения препаратом всех россиян.
"Вы знаете, что глобальный спрос на российскую вакцину настолько велик, что потенциал производства сейчас не позволяет оперативно его удовлетворять", — добавил Песков.
В Кремле уверены, что на Украине немало тех, кто хотел бы привиться "Спутником V", а нежелание руководства страны использовать его — позиция абсолютного меньшинства.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. В августе Минздрав зарегистрировал вакцину, с декабря в России стартовала гражданская прививочная кампания.
На прошлой неделе научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность: вакцина полностью защищает от тяжелого течения COVID-19.
Помимо России, применение "Спутника V" одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.
 
Распространение коронавирусаДмитрий ПесковВакцина "Спутник V"Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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