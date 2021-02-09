https://ria.ru/20210209/vaktsina-1596653452.html

Литва отказалась покупать российскую вакцину от COVID-19

Литва отказалась покупать российскую вакцину от COVID-19

Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не станет покупать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса даже в случае ее одобрения Европейским... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:30

2021-02-09T12:30

2021-02-09T12:30

распространение коронавируса

ингрида шимоните

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

astrazeneca

германия

литва

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ВИЛЬНЮС, 9 фев — РИА Новости. Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не станет покупать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса даже в случае ее одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам.По словам Шимоните, "портфель (страны - ред.) состоит из ряда вакцин, которые либо уже зарегистрированы, либо находятся в процессе регистрации, либо могут быть зарегистрированы в ближайшем будущем". "Я уверена, что нам нет необходимости (покупать вакцину "Спутник V" - ред.), учитывая это", - сказала Шимоните.С начала прививочной кампании в стране первичную вакцинацию прошли 78,8 тысячи человек, или 2,82% жителей, вторичную — 48,1 тысячи, или 1,72%. Вторичную вакцинацию ожидают 30,7 тысячи человек. Всего использовано 127 тысяч доз вакцин из 145,7 тысячи поступивших.Минздрав регулярно сообщает о ходе и объемах поставок вакцины против COVID-19 в Литву. По данным ведомства, с декабря поступило 128,7 тысячи доз вакцины BioNTech и Pfizer, 6 тысяч доз фармакомпании Moderna и 12 тысяч AstraZeneca. Из-за плохих погодных условий в Литву из Германии пока не доставлена на самолете восьмая партия вакцины BioNTech и Pfizer.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ингрида шимоните, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, astrazeneca , германия, литва, в мире