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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210209/vaktsina-1596653452.html
Литва отказалась покупать российскую вакцину от COVID-19
Литва отказалась покупать российскую вакцину от COVID-19
Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не станет покупать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса даже в случае ее одобрения Европейским... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:30
2021-02-09T12:30
распространение коронавируса
ингрида шимоните
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
astrazeneca
германия
литва
в мире
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ВИЛЬНЮС, 9 фев — РИА Новости. Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не станет покупать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса даже в случае ее одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам.По словам Шимоните, "портфель (страны - ред.) состоит из ряда вакцин, которые либо уже зарегистрированы, либо находятся в процессе регистрации, либо могут быть зарегистрированы в ближайшем будущем". "Я уверена, что нам нет необходимости (покупать вакцину "Спутник V" - ред.), учитывая это", - сказала Шимоните.С начала прививочной кампании в стране первичную вакцинацию прошли 78,8 тысячи человек, или 2,82% жителей, вторичную — 48,1 тысячи, или 1,72%. Вторичную вакцинацию ожидают 30,7 тысячи человек. Всего использовано 127 тысяч доз вакцин из 145,7 тысячи поступивших.Минздрав регулярно сообщает о ходе и объемах поставок вакцины против COVID-19 в Литву. По данным ведомства, с декабря поступило 128,7 тысячи доз вакцины BioNTech и Pfizer, 6 тысяч доз фармакомпании Moderna и 12 тысяч AstraZeneca. Из-за плохих погодных условий в Литву из Германии пока не доставлена на самолете восьмая партия вакцины BioNTech и Pfizer.
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ингрида шимоните, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, astrazeneca , германия, литва, в мире

Литва отказалась покупать российскую вакцину от COVID-19

12:30 09.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкИнгрида Шимоните
Ингрида Шимоните - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВИЛЬНЮС, 9 фев — РИА Новости. Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не станет покупать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса даже в случае ее одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам.
"Литва не станет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам", - заявила глава кабмина в интервью литовскому радио.
По словам Шимоните, "портфель (страны - ред.) состоит из ряда вакцин, которые либо уже зарегистрированы, либо находятся в процессе регистрации, либо могут быть зарегистрированы в ближайшем будущем". "Я уверена, что нам нет необходимости (покупать вакцину "Спутник V" - ред.), учитывая это", - сказала Шимоните.
С начала прививочной кампании в стране первичную вакцинацию прошли 78,8 тысячи человек, или 2,82% жителей, вторичную — 48,1 тысячи, или 1,72%. Вторичную вакцинацию ожидают 30,7 тысячи человек. Всего использовано 127 тысяч доз вакцин из 145,7 тысячи поступивших.
Минздрав регулярно сообщает о ходе и объемах поставок вакцины против COVID-19 в Литву. По данным ведомства, с декабря поступило 128,7 тысячи доз вакцины BioNTech и Pfizer, 6 тысяч доз фармакомпании Moderna и 12 тысяч AstraZeneca. Из-за плохих погодных условий в Литву из Германии пока не доставлена на самолете восьмая партия вакцины BioNTech и Pfizer.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаИнгрида ШимонитеВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19AstraZenecaГерманияЛитваВ мире
 
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