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https://ria.ru/20210209/vaktsina-1596603044.html
Spectator объяснил "катастрофой" интерес Германии к российской вакцине
Spectator объяснил "катастрофой" интерес Германии к российской вакцине
Власти в Германии присматриваются к "Спутнику V" из-за произошедшей в Евросоюзе "катастрофы" с распространением вакцин, пишет в статье для журнала Spectator... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T01:30
2021-02-09T04:14
константин экнер
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
spectator
astrazeneca
евросоюз
ангела меркель
владимир путин
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Власти в Германии присматриваются к "Спутнику V" из-за произошедшей в Евросоюзе "катастрофы" с распространением вакцин, пишет в статье для журнала Spectator публицист Константин Экнер.Подчеркивается, что если европейские регуляторы утвердят российский препарат, он станет четвертой на европейском рынке вакциной после разработок компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.Автор материала утверждает, что европейские регуляторы по-прежнему относятся с настороженностью к вакцине AstraZeneca.Экнер также обратил внимание на публикацию в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов III фазы клинических исследований "Спутника V". Испытания подтвердили высокую безопасность препарата и эффективность на уровне 91,6 процента. По словам публициста, это новость стала причиной "бурной активности" в Германии."В Германии с одобрением восприняли возможность получения еще одной вакцины, поскольку в стране растет недовольство медленным ходом вакцинации", — заключил журналист.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предложила президенту Владимиру Путину содействие в регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, она подчеркивала, что применение препарата в стране возможно только после одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам. При этом страна — член союза Венгрия самостоятельно закупает вакцину в России, такой же подход сейчас обсуждают в Чехии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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константин экнер, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, spectator, astrazeneca , евросоюз, ангела меркель, владимир путин, чехия, в мире

Spectator объяснил "катастрофой" интерес Германии к российской вакцине

01:30 09.02.2021 (обновлено: 04:14 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Власти в Германии присматриваются к "Спутнику V" из-за произошедшей в Евросоюзе "катастрофы" с распространением вакцин, пишет в статье для журнала Spectator публицист Константин Экнер.
Подчеркивается, что если европейские регуляторы утвердят российский препарат, он станет четвертой на европейском рынке вакциной после разработок компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

"Легко понять, почему Германия может соблазниться вакциной "Спутник V". Использованию препаратов от Pfizer/BioNTech и Moderna мешают задержки с поставками и политические просчеты", — говорится в статье.

Автор материала утверждает, что европейские регуляторы по-прежнему относятся с настороженностью к вакцине AstraZeneca.
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Экнер также обратил внимание на публикацию в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов III фазы клинических исследований "Спутника V". Испытания подтвердили высокую безопасность препарата и эффективность на уровне 91,6 процента. По словам публициста, это новость стала причиной "бурной активности" в Германии.
"В Германии с одобрением восприняли возможность получения еще одной вакцины, поскольку в стране растет недовольство медленным ходом вакцинации", — заключил журналист.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предложила президенту Владимиру Путину содействие в регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, она подчеркивала, что применение препарата в стране возможно только после одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам. При этом страна — член союза Венгрия самостоятельно закупает вакцину в России, такой же подход сейчас обсуждают в Чехии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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