Spectator объяснил "катастрофой" интерес Германии к российской вакцине
01:30 09.02.2021 (обновлено: 04:14 09.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
Подчеркивается, что если европейские регуляторы утвердят российский препарат, он станет четвертой на европейском рынке вакциной после разработок компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.
"Легко понять, почему Германия может соблазниться вакциной "Спутник V". Использованию препаратов от Pfizer/BioNTech и Moderna мешают задержки с поставками и политические просчеты", — говорится в статье.
Автор материала утверждает, что европейские регуляторы по-прежнему относятся с настороженностью к вакцине AstraZeneca.
Экнер также обратил внимание на публикацию в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов III фазы клинических исследований "Спутника V". Испытания подтвердили высокую безопасность препарата и эффективность на уровне 91,6 процента. По словам публициста, это новость стала причиной "бурной активности" в Германии.
"В Германии с одобрением восприняли возможность получения еще одной вакцины, поскольку в стране растет недовольство медленным ходом вакцинации", — заключил журналист.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предложила президенту Владимиру Путину содействие в регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, она подчеркивала, что применение препарата в стране возможно только после одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам. При этом страна — член союза Венгрия самостоятельно закупает вакцину в России, такой же подход сейчас обсуждают в Чехии.
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