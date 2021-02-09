https://ria.ru/20210209/vaktsina-1596603044.html

Spectator объяснил "катастрофой" интерес Германии к российской вакцине

Spectator объяснил "катастрофой" интерес Германии к российской вакцине

Власти в Германии присматриваются к "Спутнику V" из-за произошедшей в Евросоюзе "катастрофы" с распространением вакцин, пишет в статье для журнала Spectator... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T01:30

2021-02-09T01:30

2021-02-09T04:14

константин экнер

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

spectator

astrazeneca

евросоюз

ангела меркель

владимир путин

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Власти в Германии присматриваются к "Спутнику V" из-за произошедшей в Евросоюзе "катастрофы" с распространением вакцин, пишет в статье для журнала Spectator публицист Константин Экнер.Подчеркивается, что если европейские регуляторы утвердят российский препарат, он станет четвертой на европейском рынке вакциной после разработок компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.Автор материала утверждает, что европейские регуляторы по-прежнему относятся с настороженностью к вакцине AstraZeneca.Экнер также обратил внимание на публикацию в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов III фазы клинических исследований "Спутника V". Испытания подтвердили высокую безопасность препарата и эффективность на уровне 91,6 процента. По словам публициста, это новость стала причиной "бурной активности" в Германии."В Германии с одобрением восприняли возможность получения еще одной вакцины, поскольку в стране растет недовольство медленным ходом вакцинации", — заключил журналист.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предложила президенту Владимиру Путину содействие в регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, она подчеркивала, что применение препарата в стране возможно только после одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам. При этом страна — член союза Венгрия самостоятельно закупает вакцину в России, такой же подход сейчас обсуждают в Чехии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210207/sputnik-1596380875.html

https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596525145.html

чехия

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константин экнер, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, spectator, astrazeneca , евросоюз, ангела меркель, владимир путин, чехия, в мире