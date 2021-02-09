https://ria.ru/20210209/ukraina-1596709466.html

В Госдуме сравнили Украину с африканской диктатурой

В Госдуме сравнили Украину с африканской диктатурой

Украина все больше напоминает африканский Заир 1970-х годов, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T17:29

2021-02-09T17:29

2021-02-09T19:22

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дмитрий кулеба

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елена панина

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украина

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украина все больше напоминает африканский Заир 1970-х годов, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Так она прокомментировала слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, который назвал "русский мир" однообразным и заявил, что России не удастся его внедрить на Украине мягкой силой.По мнению Паниной, показательно, что украинский чиновник сделал это заявление после закрытия оппозиционных телеканалов и на фоне уничтожения образования на русском, венгерском и других национальных языках.Депутат напомнила, что во времена СССР Украина "была в авангарде прогресса", республикой с передовой промышленностью, наукой, высокой культурой.Мобуту Сесе Секо — конголезский диктатор, президент Демократической Республики Конго, в 1971 году переименованной им в Заир. Основатель идеологии личного культа — "мобутизма". Мобуту безуспешно пытался диверсифицировать экономику, основу которой составлял экспорт сырья и ископаемых, однако с середины 1970-х страна погрузилась в глубокий социально-экономический кризис, осложненный частыми сменами руководства в правительстве и армии и периодическими репрессиями. После 32 лет у власти Мобуту оставил страну с разрушенной экономикой.

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html

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заире

ссср

украина

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россия, дмитрий кулеба, заире, госдума рф, елена панина, ссср, украина, в мире