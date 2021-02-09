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В Госдуме сравнили Украину с африканской диктатурой
В Госдуме сравнили Украину с африканской диктатурой
Украина все больше напоминает африканский Заир 1970-х годов, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T17:29
2021-02-09T19:22
россия
дмитрий кулеба
заире
госдума рф
елена панина
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украина
в мире
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украина все больше напоминает африканский Заир 1970-х годов, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Так она прокомментировала слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, который назвал "русский мир" однообразным и заявил, что России не удастся его внедрить на Украине мягкой силой.По мнению Паниной, показательно, что украинский чиновник сделал это заявление после закрытия оппозиционных телеканалов и на фоне уничтожения образования на русском, венгерском и других национальных языках.Депутат напомнила, что во времена СССР Украина "была в авангарде прогресса", республикой с передовой промышленностью, наукой, высокой культурой.Мобуту Сесе Секо — конголезский диктатор, президент Демократической Республики Конго, в 1971 году переименованной им в Заир. Основатель идеологии личного культа — "мобутизма". Мобуту безуспешно пытался диверсифицировать экономику, основу которой составлял экспорт сырья и ископаемых, однако с середины 1970-х страна погрузилась в глубокий социально-экономический кризис, осложненный частыми сменами руководства в правительстве и армии и периодическими репрессиями. После 32 лет у власти Мобуту оставил страну с разрушенной экономикой.
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россия, дмитрий кулеба, заире, госдума рф, елена панина, ссср, украина, в мире

В Госдуме сравнили Украину с африканской диктатурой

17:29 09.02.2021 (обновлено: 19:22 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украина все больше напоминает африканский Заир 1970-х годов, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Так она прокомментировала слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, который назвал "русский мир" однообразным и заявил, что России не удастся его внедрить на Украине мягкой силой.
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По мнению Паниной, показательно, что украинский чиновник сделал это заявление после закрытия оппозиционных телеканалов и на фоне уничтожения образования на русском, венгерском и других национальных языках.

"На самом деле именно многонациональный русский мир силен своим многообразием, в нем множество оттенков и нюансов. А вот современная Украина с каждым годом все больше напоминает отсталое авторитарное государство, где запрещено даже само слово "федерализм", а "свобода быть собой" существует только для неофашистов, марширующих с портретами Бандеры и Шухевича. Для всех остальных Украина — это пространство нестабильности, страха и деградации", — сказала Панина.

Депутат напомнила, что во времена СССР Украина "была в авангарде прогресса", республикой с передовой промышленностью, наукой, высокой культурой.
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"Где это все теперь? Украина все больше напоминает африканский Заир времен Мобуту, где прозападная диктатура соединяла пещерный национализм с запредельной коррупцией", — заключила она.

Мобуту Сесе Секо — конголезский диктатор, президент Демократической Республики Конго, в 1971 году переименованной им в Заир. Основатель идеологии личного культа — "мобутизма". Мобуту безуспешно пытался диверсифицировать экономику, основу которой составлял экспорт сырья и ископаемых, однако с середины 1970-х страна погрузилась в глубокий социально-экономический кризис, осложненный частыми сменами руководства в правительстве и армии и периодическими репрессиями. После 32 лет у власти Мобуту оставил страну с разрушенной экономикой.
 
РоссияДмитрий КулебаЗаиреГосдума РФЕлена ПанинаСССРУкраинаВ мире
 
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