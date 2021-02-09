https://ria.ru/20210209/uchenye-1596611610.html

Новосибирская прокуратура проверит сообщения о невыплате зарплат ученым

Новосибирская прокуратура проверит сообщения о невыплате зарплат ученым

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после того, как сотрудница одного из ведущих сибирских научных институтов пожаловалась Владимиру Путину на... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T08:03

2021-02-09T08:03

2021-02-09T11:30

валерий фальков

сибирское отделение ран

антон силуанов

владимир путин

новосибирская область

общество

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НОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области начала проверку после того, как сотрудница одного из ведущих сибирских научных институтов пожаловалась Владимиру Путину на невыплату зарплаты. Об этом сообщил РИА Новости представитель ведомства.Надзорное ведомство даст также оценку достаточности финансирования научных учреждений при формировании фонда оплаты труда и примет меры реагирования, если для этого будут основания.Вопрос о зарплатах подняла на состоявшемся накануне заседании Совета по науке и образованию лауреат премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год, сотрудница Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина. По ее словам, как старший научный сотрудник она получает 25 тысяч рублей и с этого года — надбавку в шесть тысяч рублей. Но, согласно майским указам Путина, ее зарплата должна составлять 200 процентов от средней по региону, то есть примерно 80 тысяч. Президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых и представить подробный доклад.

https://ria.ru/20210208/zarplata-1596593906.html

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, сибирское отделение ран, антон силуанов, владимир путин, новосибирская область, общество