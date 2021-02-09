Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/uchenye-1596611610.html
Новосибирская прокуратура проверит сообщения о невыплате зарплат ученым
Новосибирская прокуратура проверит сообщения о невыплате зарплат ученым
Прокуратура Новосибирской области начала проверку после того, как сотрудница одного из ведущих сибирских научных институтов пожаловалась Владимиру Путину на... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T08:03
2021-02-09T11:30
валерий фальков
сибирское отделение ран
антон силуанов
владимир путин
новосибирская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596639145_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_acbe28a4ff737f3dfda76de8ac840a61.jpg
НОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области начала проверку после того, как сотрудница одного из ведущих сибирских научных институтов пожаловалась Владимиру Путину на невыплату зарплаты. Об этом сообщил РИА Новости представитель ведомства.Надзорное ведомство даст также оценку достаточности финансирования научных учреждений при формировании фонда оплаты труда и примет меры реагирования, если для этого будут основания.Вопрос о зарплатах подняла на состоявшемся накануне заседании Совета по науке и образованию лауреат премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год, сотрудница Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина. По ее словам, как старший научный сотрудник она получает 25 тысяч рублей и с этого года — надбавку в шесть тысяч рублей. Но, согласно майским указам Путина, ее зарплата должна составлять 200 процентов от средней по региону, то есть примерно 80 тысяч. Президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых и представить подробный доклад.
https://ria.ru/20210208/zarplata-1596593906.html
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596639145_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_6e041d37bb1db0d9ef4fedae9a360b58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий фальков, сибирское отделение ран, антон силуанов, владимир путин, новосибирская область, общество

Новосибирская прокуратура проверит сообщения о невыплате зарплат ученым

08:03 09.02.2021 (обновлено: 11:30 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске
Сотрудник Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области начала проверку после того, как сотрудница одного из ведущих сибирских научных институтов пожаловалась Владимиру Путину на невыплату зарплаты. Об этом сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"Организована проверка соблюдения трудового законодательства в части своевременности и полноты оплаты труда пока в Институте цитологии и генетики СО РАН. Впоследствии такую проверку планируется провести во всех научных учреждениях Сибирского отделения РАН", — сказал он.

Надзорное ведомство даст также оценку достаточности финансирования научных учреждений при формировании фонда оплаты труда и примет меры реагирования, если для этого будут основания.
Вопрос о зарплатах подняла на состоявшемся накануне заседании Совета по науке и образованию лауреат премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год, сотрудница Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина. По ее словам, как старший научный сотрудник она получает 25 тысяч рублей и с этого года — надбавку в шесть тысяч рублей. Но, согласно майским указам Путина, ее зарплата должна составлять 200 процентов от средней по региону, то есть примерно 80 тысяч. Президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых и представить подробный доклад.
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 22:05
Минобрнауки проверяет ситуацию с зарплатой пожаловавшейся Путину ученой
 
Валерий ФальковСибирское отделение РАНАнтон СилуановВладимир ПутинНовосибирская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49В Горно-Алтайске более ста человек эвакуировали из горящей вечерней школы
06:36Роспотребнадзор разработал высокоточный экспресс-тест на COVID-19
06:32Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
Лента новостейМолния