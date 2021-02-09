Новосибирская прокуратура проверит сообщения о невыплате зарплат ученым
08:03 09.02.2021 (обновлено: 11:30 09.02.2021)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области начала проверку после того, как сотрудница одного из ведущих сибирских научных институтов пожаловалась Владимиру Путину на невыплату зарплаты. Об этом сообщил РИА Новости представитель ведомства.
"Организована проверка соблюдения трудового законодательства в части своевременности и полноты оплаты труда пока в Институте цитологии и генетики СО РАН. Впоследствии такую проверку планируется провести во всех научных учреждениях Сибирского отделения РАН", — сказал он.
Надзорное ведомство даст также оценку достаточности финансирования научных учреждений при формировании фонда оплаты труда и примет меры реагирования, если для этого будут основания.
Вопрос о зарплатах подняла на состоявшемся накануне заседании Совета по науке и образованию лауреат премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год, сотрудница Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина. По ее словам, как старший научный сотрудник она получает 25 тысяч рублей и с этого года — надбавку в шесть тысяч рублей. Но, согласно майским указам Путина, ее зарплата должна составлять 200 процентов от средней по региону, то есть примерно 80 тысяч. Президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых и представить подробный доклад.