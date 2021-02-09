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В Красноярском крае задержали подозреваемых в убийстве ветерана
В Красноярском крае задержали подозреваемых в убийстве ветерана
В Красноярском крае задержаны двое подозреваемых в убийстве ветерана труда, совершенном более трех лет назад, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T09:50
2021-02-09T09:50
красноярский край
назаровский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 9 фев - РИА Новости. В Красноярском крае задержаны двое подозреваемых в убийстве ветерана труда, совершенном более трех лет назад, сообщает пресс-служба регионального главка СК.Следователи предварительно установили, что в октябре 2017 года ночью подозреваемые проникли на территорию домовладения 85-летнего ветерана в селе Сахапта Назаровского района края, убили пожилого мужчину, забрали ценное имущество и скрылись. Тело пенсионера с множественными телесными повреждениями было обнаружено в его доме спустя сутки после убийства.В ведомстве сообщили, что подозреваемыми являются двое ранее судимых жителей Назаровского района 46 и 37 лет. Им вменяется разбой и убийство, сопряжённое с разбоем
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красноярский край
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красноярский край, назаровский район, происшествия

В Красноярском крае задержали подозреваемых в убийстве ветерана

09:50 09.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 9 фев - РИА Новости. В Красноярском крае задержаны двое подозреваемых в убийстве ветерана труда, совершенном более трех лет назад, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Следователи предварительно установили, что в октябре 2017 года ночью подозреваемые проникли на территорию домовладения 85-летнего ветерана в селе Сахапта Назаровского района края, убили пожилого мужчину, забрали ценное имущество и скрылись. Тело пенсионера с множественными телесными повреждениями было обнаружено в его доме спустя сутки после убийства.
"В Красноярском крае задержаны подозреваемые в убийстве ветерана труда, совершенном ими более трех лет назад… По ходатайству следствия подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что подозреваемыми являются двое ранее судимых жителей Назаровского района 46 и 37 лет. Им вменяется разбой и убийство, сопряжённое с разбоем
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