https://ria.ru/20210209/ubiystvo-1596621086.html

В Красноярском крае задержали подозреваемых в убийстве ветерана

В Красноярском крае задержали подозреваемых в убийстве ветерана

В Красноярском крае задержаны двое подозреваемых в убийстве ветерана труда, совершенном более трех лет назад, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T09:50

2021-02-09T09:50

2021-02-09T09:50

красноярский край

назаровский район

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 9 фев - РИА Новости. В Красноярском крае задержаны двое подозреваемых в убийстве ветерана труда, совершенном более трех лет назад, сообщает пресс-служба регионального главка СК.Следователи предварительно установили, что в октябре 2017 года ночью подозреваемые проникли на территорию домовладения 85-летнего ветерана в селе Сахапта Назаровского района края, убили пожилого мужчину, забрали ценное имущество и скрылись. Тело пенсионера с множественными телесными повреждениями было обнаружено в его доме спустя сутки после убийства.В ведомстве сообщили, что подозреваемыми являются двое ранее судимых жителей Назаровского района 46 и 37 лет. Им вменяется разбой и убийство, сопряжённое с разбоем

https://ria.ru/20201103/veteran-1582805806.html

красноярский край

назаровский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, назаровский район, происшествия