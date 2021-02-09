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https://ria.ru/20210209/turtsiya-1596696558.html
В Турции предложили решение проблемы с С-400
В Турции предложили решение проблемы с С-400
Приобретенные у РФ зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 могут быть использованы Турцией по аналогии с "критской моделью", заявил глава минобороны республики... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:07
2021-02-09T19:23
россия
хулуси акар
с-400 «триумф»
турция
сша
в мире
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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Приобретенные у РФ зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 могут быть использованы Турцией по аналогии с "критской моделью", заявил глава минобороны республики Хулуси Акар во вторник.Российские системы ПВО С-300 были закуплены Кипром еще в середине 1990-х годов, однако из-за резкой реакции Турции по договоренности с Афинами комплексы были размещены на греческом острове Крит, а затем переданы в собственность Греции.Он добавил, что в арсенале многих стран, которые ранее был в Варшавском договоре, а затем вступили в НАТО, до сих пор находится оружие советского периода.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
https://ria.ru/20210111/turtsiya-1592580215.html
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россия, хулуси акар, с-400 «триумф», турция, сша, в мире

В Турции предложили решение проблемы с С-400

16:07 09.02.2021 (обновлено: 19:23 09.02.2021)
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : Turkish Defence Ministry
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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Приобретенные у РФ зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 могут быть использованы Турцией по аналогии с "критской моделью", заявил глава минобороны республики Хулуси Акар во вторник.
Российские системы ПВО С-300 были закуплены Кипром еще в середине 1990-х годов, однако из-за резкой реакции Турции по договоренности с Афинами комплексы были размещены на греческом острове Крит, а затем переданы в собственность Греции.

"Это оружие (ЗРК С-300) имеется в арсенале системы НАТО. И как оно используется в критской модели, так и мы такое же предложение внесем в повестку переговоров. Мы с США можем найти решение проблемы с С-400", - сказал Акар журналистам. Его цитирует телеканал Haberturk.

Он добавил, что в арсенале многих стран, которые ранее был в Варшавском договоре, а затем вступили в НАТО, до сих пор находится оружие советского периода.
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Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
Министр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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РоссияХулуси АкарС-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
 
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