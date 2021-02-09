В Турции предложили решение проблемы с С-400
16:07 09.02.2021 (обновлено: 19:23 09.02.2021)
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Приобретенные у РФ зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 могут быть использованы Турцией по аналогии с "критской моделью", заявил глава минобороны республики Хулуси Акар во вторник.
"Это оружие (ЗРК С-300) имеется в арсенале системы НАТО. И как оно используется в критской модели, так и мы такое же предложение внесем в повестку переговоров. Мы с США можем найти решение проблемы с С-400", - сказал Акар журналистам. Его цитирует телеканал Haberturk.
Он добавил, что в арсенале многих стран, которые ранее был в Варшавском договоре, а затем вступили в НАТО, до сих пор находится оружие советского периода.
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Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
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