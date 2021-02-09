https://ria.ru/20210209/trump-1596601597.html

В конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу

В конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу

Суд над экс-президентом США Дональдом Трампом начнется во вторник в верхней палате конгресса. Обвинение выдвинуто по одной статье – "Подстрекательство к... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T00:55

2021-02-09T00:55

2021-02-09T00:59

вашингтон

чак шумер

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Суд над экс-президентом США Дональдом Трампом начнется во вторник в верхней палате конгресса. Обвинение выдвинуто по одной статье – "Подстрекательство к мятежу", защита настаивает на том, что процесс неконституционный, а Трамп не подстрекал толпу, которая потом захватила Капитолий.Второй актСуд, а именно так называется процесс в верхней палате, рассмотрит вопрос вины Трампа. Председательствовать на нем будет сенатор от Демократической партии Патрик Лейхи, при том что именно демократы являются инициаторами обвинения.Ранее, пользуясь большинством в палате представителей, они уже объявили Трампу импичмент в рекордные сроки, что дало повод республиканцам и сторонникам экс-президента раскритиковать их за спешность, отсутствие реального разбирательства и расследования, непредоставление обвиняемому хоть как-то защитить свою позицию.Правда, в отличие от импичмента 2019 года в этот раз его поддержали даже десять конгрессменов-республиканцев. Трамп стал первым президентом истории страны, кому нижняя палата вынесла импичмент дважды.В письменном изложении позиции обвинения, представленной на прошлой неделе, вся вина за беспорядки, вспыхнувшие 6 января в столице США, была возложена лично на Трампа. По мнению обвинителей, он своей речью перед тем, как толпа взяла штурмом Капитолий, подтолкнул ее к этому.Судить нельзя помиловатьБуквально накануне обвинители и адвокаты Трамп вторично обменялись письменными позициями в отношении дела. Основные моменты, вокруг которых идет спор, это подсудность Трампа вообще, ведь он уже не является действующим президентом, а также есть ли в его выступлении признаки подстрекательства.Обе стороны ссылаются на конституцию, в которой, однако, как пояснили ранее РИА Новости американские эксперты по конституционному праву, конкретики по этому поводу нет, что оставляет простор для трактования.Обвинение считает, что Трамп нарушил свою конституционную клятву и потому должен ответить за это даже пост-фактум, а конституция такого не запрещает.Защита же, цитируя основной документ страны, указывает на то, что там упоминается отстранение от должности действующего президента, каковым Трамп не является.В результате процесс в сенате, где демократы тоже имеют минимальное, но большинство, состоится.Пока нет ясности, будет ли возможность выступить на процессе свидетелям с обеих сторон. Возможно, это будет организовано по видеосвязи. Нет ясности и с тем, будут ли там даны какие-то показания самого экс-президента. Обвинители направили ему письмо с приглашением лично ответить на их вопросы, однако реакции на это не последовало. При этом ранее телеканал NBC News сообщал со ссылкой на источники, что Трамп может направить в сенат письмо в свою защиту, но сам там появляться не планирует.Мирная битваОбе стороны также спорят о том, были ли в речи Трампа 6 января призывы к насильственным действиям.Обвинение считает, что такие призывы, как "если вы не будете отчаянно биться, у вас больше не будет страны" и "бейтесь насмерть", являются разжиганием настроений толпы. По мнению демократов, Трамп пытался помешать утверждению итогов выборов, которое должно было состояться в тот день. В результате же здание конгресса было захвачено, парламентарии и сотрудники эвакуированы, а в ходе беспорядков погибли два человека, в том числе полицейский. Еще трое скончались по другим причинам, будучи на месте событий.Защита, в свою очередь, настаивает, что слово "битва" или "биться" прозвучало несколько раз и каждый раз в "фигуральном смысле". По мнению адвокатов, Трамп имел в виду "использование людьми их голосов, чтобы быть услышанными по важным для них вопросам". В речи "не было ни одного упоминания или побуждения к мятежу, беспорядками или уголовным действиям, или любым актам физического насилия", спорят защитники. Они также напоминают, что Трамп говорил о "мирном и патриотическом" характере предстоящего марша к конгрессу.17 республиканцевВ случае вынесения сенатом обвинительного приговора экс-главе государства он не только станет первым в истории страны лидером, которому верхняя палата вынесла импичмент, но и лишится права занимать любые государственные должности в будущем. Это означает и автоматический запрет на участие в выборах 2024 года.Несмотря на то что сам Трамп ясно о таких планах не высказывался, у него сохранилось большое количество преданных его идеям избирателей. А сам он в последний день на посту пообещал "вернуться в том или ином виде", не уточнив, что имеет в виду.Однако для импичмента необходимо две трети голосов. При равном распределении сил демократов и республиканцев – 50 на 50 – первым понадобится перетянуть на свою сторону 17 человек. Несколько сенаторов от Республиканской партии ранее уже высказались в поддержку импичмента, но на этом все остановилось. Остальные сплотились в противодействии этому.Возможно, поэтому лидер демократов в сенате Чак Шумер ранее заявил, что процесс будет "относительно быстрым", потому что сенаторам "есть еще много чем заняться".Однако даже такой расклад может быть выгоден демократам, потому что уже менее чем через два года состоятся промежуточные выборы, где на кону будет около двух десятков мест в верхней палате. Несколько из них, по прогнозам, могут перейти от республиканцев к демократам. И на решение части избирателей может повлиять то, поддержал ли действующий сенатор импичмент.Согласно опросу, проведенному телеканалом ABC News совместно с исследовательской компанией Ipsos, обвинения против бывшего президента поддерживают 15% республиканцев.Опрос проводился с 5 по 6 февраля 2021 года. В нем приняли участие 508 человек. Статистическая погрешность составляет 4,8 процентных пункта.

https://ria.ru/20210207/uscherb-1596369003.html

https://ria.ru/20210207/tramp-1596353006.html

https://ria.ru/20210208/tramp-1596443091.html

вашингтон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, чак шумер, капитолий, дональд трамп, сша, в мире