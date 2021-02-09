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Власти Москвы прокомментировали ситуацию с производителем карт "Тройка"
Власти Москвы прокомментировали ситуацию с производителем карт "Тройка"
Власти Москвы обратятся в Арбитражный суд для отмены соглашения о расторжении контракта с компанией "Оренкарт" из-за неработающих карт "Тройка", сообщается в... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:03
2021-02-09T16:03
департамент транспорта г. москвы
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Власти Москвы обратятся в Арбитражный суд для отмены соглашения о расторжении контракта с компанией "Оренкарт" из-за неработающих карт "Тройка", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее "Коммерсант" сообщил о том, что компания "Оренкарт" подала иск к метро Москвы на 3,9 миллиона рублей после расторжения с ней контракта на производство карт "Тройка". По мнению истца, заказчик намеренно не записал в техническом задании необходимую для корректной работы карт информацию."Вчера в СМИ появилась новость о судебном иске компании "Оренкарт" к мосметро. Рассказываем детали: компания выиграла конкурс на поставку "Троек", но не смогла выполнить контракт. Метро удержало 3,678 миллиона рублей неустойки — это штраф и пени за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. Теперь "Оренкарт" хочет вернуть эту сумму с процентами через суд — 3,9 миллиона рублей. Мы тестировали карты от этого подрядчика 4 раза и уведомляли поставщика о том, что нарушения надо устранить. Например, в одной партии "Троек" от "Оренкарта" более половины карт вообще не сработали при тестировании", - говорится в сообщении.Отмечается, что поставщик не только сорвал сроки поставок, но и прислал бракованную продукцию, карты "Тройка" не работали ни на турникетах, ни в автоматах по продаже билетов. Отмечается, что с учетом многомиллионного количества пассажиров ежедневно, такой процент нерабочих карт "Тройка" привёл бы как минимум к очередям в метро, ведь именно по "Тройке" оплачивают проезд более 90% пассажиров."Мы будем обращаться в Арбитражный суд для отмены соглашения о расторжении контракта", — приводят в сообщении слова руководителя дирекции транспортных закупок Алексея Харитонова.
https://realty.ria.ru/20210209/metro-1596654219.html
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департамент транспорта г. москвы, москва, московский метрополитен

Власти Москвы прокомментировали ситуацию с производителем карт "Тройка"

16:03 09.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир проходит с картой "Тройка" через турникет на станции метро "Тушинская" в Москве
Пассажир проходит с картой Тройка через турникет на станции метро Тушинская в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Власти Москвы обратятся в Арбитражный суд для отмены соглашения о расторжении контракта с компанией "Оренкарт" из-за неработающих карт "Тройка", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее "Коммерсант" сообщил о том, что компания "Оренкарт" подала иск к метро Москвы на 3,9 миллиона рублей после расторжения с ней контракта на производство карт "Тройка". По мнению истца, заказчик намеренно не записал в техническом задании необходимую для корректной работы карт информацию.
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"Вчера в СМИ появилась новость о судебном иске компании "Оренкарт" к мосметро. Рассказываем детали: компания выиграла конкурс на поставку "Троек", но не смогла выполнить контракт. Метро удержало 3,678 миллиона рублей неустойки — это штраф и пени за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. Теперь "Оренкарт" хочет вернуть эту сумму с процентами через суд — 3,9 миллиона рублей. Мы тестировали карты от этого подрядчика 4 раза и уведомляли поставщика о том, что нарушения надо устранить. Например, в одной партии "Троек" от "Оренкарта" более половины карт вообще не сработали при тестировании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поставщик не только сорвал сроки поставок, но и прислал бракованную продукцию, карты "Тройка" не работали ни на турникетах, ни в автоматах по продаже билетов. Отмечается, что с учетом многомиллионного количества пассажиров ежедневно, такой процент нерабочих карт "Тройка" привёл бы как минимум к очередям в метро, ведь именно по "Тройке" оплачивают проезд более 90% пассажиров.
"Мы будем обращаться в Арбитражный суд для отмены соглашения о расторжении контракта", — приводят в сообщении слова руководителя дирекции транспортных закупок Алексея Харитонова.
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Департамент транспорта г. МосквыМоскваМосковский метрополитен
 
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