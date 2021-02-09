https://ria.ru/20210209/toktosunova-1596733570.html
Главу RT DE Токтосунову вызвали в полицию Берлина
Главу RT DE Токтосунову вызвали в полицию Берлина
Руководителя RT DE Динару Токтосунову вызвали в полицию Берлина, сообщил сайт телеканала RT. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T19:34
2021-02-09T19:34
2021-02-09T20:48
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Руководителя RT DE Динару Токтосунову вызвали в полицию Берлина, сообщил сайт телеканала RT. Отмечается, что журналистка "проходит как свидетель по делу об убийстве по запросу украинской стороны".Других подробностей не приводится.
https://ria.ru/20210120/makfol-1593843953.html
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