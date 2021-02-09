Посольство в Латвии прокомментировало запрет телеканала "Россия-РТР"
РИГА, 9 фев – РИА Новости. Запрет на ретрансляцию в Латвии телеканала "Россия - РТР", который был введен Национальным советом по электронным СМИ, был принят в лучших традициях диктатуры и свидетельствует о том, что латвийские телеканалы не могут выдержать конкуренции с российскими даже в местном информпространстве, сказано в сообщении диппредставительства в социальной сети Facebook.
"В лучших традициях диктатуры Нацсовет по электронным СМИ принял решение запретить с 15 февраля ретрансляцию телеканала "Россия РТР" на территории Латвии. Нарушение свободы слова? И не только. Очевидно, в условиях свободного рынка латвийские телеканалы не могут выдержать конкуренции, даже в информпространстве своей страны", - сказано в сообщении посольства.
В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".