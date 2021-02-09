https://ria.ru/20210209/telekanal-1596604947.html

Посольство в Латвии прокомментировало запрет телеканала "Россия-РТР"

Посольство в Латвии прокомментировало запрет телеканала "Россия-РТР"

Запрет на ретрансляцию в Латвии телеканала "Россия - РТР", который был введен Национальным советом по электронным СМИ, был принят в лучших традициях диктатуры и РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T02:27

2021-02-09T02:27

2021-02-09T02:27

россия

политика - разворот на восток

латвия

рига

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РИГА, 9 фев – РИА Новости. Запрет на ретрансляцию в Латвии телеканала "Россия - РТР", который был введен Национальным советом по электронным СМИ, был принят в лучших традициях диктатуры и свидетельствует о том, что латвийские телеканалы не могут выдержать конкуренции с российскими даже в местном информпространстве, сказано в сообщении диппредставительства в социальной сети Facebook.В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20210208/zapret-1596514984.html

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россия, политика - разворот на восток, латвия, рига