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Посольство в Латвии прокомментировало запрет телеканала "Россия-РТР"
Посольство в Латвии прокомментировало запрет телеканала "Россия-РТР"
Запрет на ретрансляцию в Латвии телеканала "Россия - РТР", который был введен Национальным советом по электронным СМИ, был принят в лучших традициях диктатуры и РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T02:27
2021-02-09T02:27
россия
политика - разворот на восток
латвия
рига
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РИГА, 9 фев – РИА Новости. Запрет на ретрансляцию в Латвии телеканала "Россия - РТР", который был введен Национальным советом по электронным СМИ, был принят в лучших традициях диктатуры и свидетельствует о том, что латвийские телеканалы не могут выдержать конкуренции с российскими даже в местном информпространстве, сказано в сообщении диппредставительства в социальной сети Facebook.В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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россия, политика - разворот на восток, латвия, рига

Посольство в Латвии прокомментировало запрет телеканала "Россия-РТР"

02:27 09.02.2021
 
© РИА Новости / Игорь ЗарембоВид на Ригу
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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РИГА, 9 фев – РИА Новости. Запрет на ретрансляцию в Латвии телеканала "Россия - РТР", который был введен Национальным советом по электронным СМИ, был принят в лучших традициях диктатуры и свидетельствует о том, что латвийские телеканалы не могут выдержать конкуренции с российскими даже в местном информпространстве, сказано в сообщении диппредставительства в социальной сети Facebook.
"В лучших традициях диктатуры Нацсовет по электронным СМИ принял решение запретить с 15 февраля ретрансляцию телеканала "Россия РТР" на территории Латвии. Нарушение свободы слова? И не только. Очевидно, в условиях свободного рынка латвийские телеканалы не могут выдержать конкуренции, даже в информпространстве своей страны", - сказано в сообщении посольства.
В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Мэр Риги Нил Ушаков - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
Вчера, 14:38
Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов
 
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