https://ria.ru/20210209/sudya-1596724883.html
В ВС заявили, что судью нельзя наказывать за точку зрения
В ВС заявили, что судью нельзя наказывать за точку зрения
Судью нельзя наказывать за точку зрения, даже если она ошибочная, заявил заместитель председателя Верховного суда РФ председатель дисциплинарной коллегии Сергей РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T18:31
2021-02-09T18:31
2021-02-09T18:31
россия
верховный суд рф
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Судью нельзя наказывать за точку зрения, даже если она ошибочная, заявил заместитель председателя Верховного суда РФ председатель дисциплинарной коллегии Сергей Рудаков.По его словам, это основа судейской неприкосновенности. Рудаков напомнил, что сама по себе судебная ошибка - это не дисциплинарный проступок, ошибки свойственны всем."Лишить полномочий можно, только если ошибки и нарушения носят грубый и систематический характер, чтобы в будущем защитить участников процесса", - добавил он.
https://ria.ru/20210209/khodataystva-1596698655.html
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