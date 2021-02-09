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Международный день стоматолога
Международный день стоматолога
Международный день стоматолога (International Day of Dentists) – профессиональный праздник, который ежегодно отмечается во всем мире 9 февраля. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T00:33
2021-02-09T00:33
международный день стоматолога
справки
в мире
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Международный день стоматолога (International Day of Dentists) – профессиональный праздник, который ежегодно отмечается во всем мире 9 февраля. Международный день стоматолога празднуют в день почитания католической церковью христианской мученицы Аполлонии Александрийской, которую страшными пытками пытались заставить отречься от христианства. Ей вырвали все зубы, а когда пригрозили казнью на костре, она сама шагнула в пламя. Это произошло 9 февраля 249 года. В 300 году она была канонизирована как святая великомученица и признана покровительницей зубных врачей. По Европе быстро разнесся культ Святой Аполлонии. Хотя она была пожилой женщиной, ее стали изображать как девушку, в руках которой были зубные щипцы. Стоматология является одной из древнейших отраслей медицины. Археологические раскопки показали, что 7500-9000 лет назад на территории современного Пакистана для лечения зубов использовался прототип бормашины. Первые описания лечения зубов относят к периоду около трех тысяч лет до нашей эры, когда в городе Ниппуре (современный Ирак) были найдены письмена с рецептами лекарственных средств для лечения зубов. О заболеваниях зубов и полости рта, их профилактике и консервативном лечении говорят в "Гиппократовом сборнике", трудах Аристотеля, сочинениях врачей Древнего Рима. Известны древние зубные протезы, которые относят к культуре этрусков.В "Каноне медицины" Авиценны (XI век) представлены сведения о прорезывании зубов, их росте и строении в зависимости от возраста, описано множество симптомов заболеваний зубов и полости рта, известные в то время методы лечения, рекомендации по уходу за зубами и полостью рта. В середине XVI века французским хирургом Амбруазом Паре были изготовлены инструменты для удаления зубов, разработана методика хирургических вмешательств, методы шинирования зубов и челюстей, реставрации зубного ряда и др. Основателем стоматологии как профессии и науки считается француз Пьер Фошар (1690-1762). В 1728 году он опубликовал "Руководство по хирургии и лечению зубов", в котором систематизировал научные и практические знания в области зубоврачевания. Фошара также считают основателем ортодонтии – он изобрел пружины для фиксации протезов в полости рта, придумал колпачки из золота на зубы и ввел применение фарфоровой массы для покрытия коронок искусственных зубов. Поистине революционными для стоматологической практики стали два изобретения XIX века – зубоврачебное кресло и бормашина. Прототип механического зубоврачебного кресла существовал уже в начале XIX века в Америке. В середине XIX века американская фирма SS White Company выпустила первое стоматологическое кресло с гидравлическим механизмом регулировки высоты сиденья. Кресло было сделано из железа и обтянуто кожей. Это позволяло проводить его обработку антисептическими средствами. В 1864 году британский стоматолог Джордж Харрингтон изобрел первую бормашину с мотором, которая заводилась ключом, подобно часам. Она могла работать в течение двух минут, но была очень шумной и неудобной в использовании. В 1871 году американский дантист Джеймс Беалл Моррисон сконструировал первую бормашину с ножным приводом, которая сразу стала очень популярной среди стоматологов. В дальнейшем конструкции зубоврачебных кресел и бормашин многократно совершенствовались. В XIX веке также появились специальные школы, готовившие дантистов. Первая в мире школа для обучения зубных врачей была открыта в 1840 году в Балтиморе (США). Позднее аналогичные школы появились в Англии, Франции, Швейцарии, России, Германии. В 1859 году в Ниагара-Фолс (штат Нью-Йорк, США) для продвижения высоких профессиональных стандартов и научных исследований была создана Американская ассоциация стоматологов (American Dental Association, ADA). В настоящее время она является старейшим и крупнейшим национальным стоматологическим обществом в мире. В дальнейшем бурное развитие естествознания, в том числе химии и биологии, физиологии и других медицинских наук, быстрый научно-технический прогресс оказали большое влияние на развитие стоматологии. Основными тенденциями развития современной стоматологии можно считать возникновение многих специализированных направлений в этой области медицины, повышение требований к профессиональной подготовке врачей-стоматологов, быстрое развитие стоматологической техники и технологий, создание специальных высокотехнологичных материалов, инструментов и оборудования.В настоящее время стоматология является одной из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся разделов медицины. Благодаря современным препаратам процедура лечения зубов стала гораздо менее болезненной по сравнению даже с недавним прошлым. Постоянно появляются новые, все более качественные, пломбировочные материалы. Стало возможным восстановление даже очень сильно разрушенного зуба, а также имплантация зубов. В мире Международный день стоматолога был впервые отмечен в 2000 году. В России праздник отмечается не так давно, но с годами становится все более популярным. Кроме празднования Международного дня стоматолога, в России и в некоторых других странах мира ежегодно 6 марта отмечается Международный день зубного врача (National Dentist’s Day). В торжествах по случаю Дня стоматолога в России принимают участие все те, кто имеет отношение к стоматологии. В их число входят дантисты, вспомогательный персонал, сотрудники частных и государственных клиник. Праздник считают своим преподаватели, студенты, интерны, выпускники профильных медицинских учебных заведений.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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международный день стоматолога, справки, в мире

Международный день стоматолога

00:33 09.02.2021
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкРабота стоматологии в Иванове
Работа стоматологии в Иванове - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Международный день стоматолога (International Day of Dentists) – профессиональный праздник, который ежегодно отмечается во всем мире 9 февраля.
Международный день стоматолога празднуют в день почитания католической церковью христианской мученицы Аполлонии Александрийской, которую страшными пытками пытались заставить отречься от христианства. Ей вырвали все зубы, а когда пригрозили казнью на костре, она сама шагнула в пламя. Это произошло 9 февраля 249 года. В 300 году она была канонизирована как святая великомученица и признана покровительницей зубных врачей. По Европе быстро разнесся культ Святой Аполлонии. Хотя она была пожилой женщиной, ее стали изображать как девушку, в руках которой были зубные щипцы.
Стоматология является одной из древнейших отраслей медицины. Археологические раскопки показали, что 7500-9000 лет назад на территории современного Пакистана для лечения зубов использовался прототип бормашины.
Первые описания лечения зубов относят к периоду около трех тысяч лет до нашей эры, когда в городе Ниппуре (современный Ирак) были найдены письмена с рецептами лекарственных средств для лечения зубов. О заболеваниях зубов и полости рта, их профилактике и консервативном лечении говорят в "Гиппократовом сборнике", трудах Аристотеля, сочинениях врачей Древнего Рима. Известны древние зубные протезы, которые относят к культуре этрусков.
В "Каноне медицины" Авиценны (XI век) представлены сведения о прорезывании зубов, их росте и строении в зависимости от возраста, описано множество симптомов заболеваний зубов и полости рта, известные в то время методы лечения, рекомендации по уходу за зубами и полостью рта.
В середине XVI века французским хирургом Амбруазом Паре были изготовлены инструменты для удаления зубов, разработана методика хирургических вмешательств, методы шинирования зубов и челюстей, реставрации зубного ряда и др.
Основателем стоматологии как профессии и науки считается француз Пьер Фошар (1690-1762). В 1728 году он опубликовал "Руководство по хирургии и лечению зубов", в котором систематизировал научные и практические знания в области зубоврачевания. Фошара также считают основателем ортодонтии – он изобрел пружины для фиксации протезов в полости рта, придумал колпачки из золота на зубы и ввел применение фарфоровой массы для покрытия коронок искусственных зубов.
Поистине революционными для стоматологической практики стали два изобретения XIX века – зубоврачебное кресло и бормашина.
Прототип механического зубоврачебного кресла существовал уже в начале XIX века в Америке. В середине XIX века американская фирма SS White Company выпустила первое стоматологическое кресло с гидравлическим механизмом регулировки высоты сиденья. Кресло было сделано из железа и обтянуто кожей. Это позволяло проводить его обработку антисептическими средствами.
В 1864 году британский стоматолог Джордж Харрингтон изобрел первую бормашину с мотором, которая заводилась ключом, подобно часам. Она могла работать в течение двух минут, но была очень шумной и неудобной в использовании. В 1871 году американский дантист Джеймс Беалл Моррисон сконструировал первую бормашину с ножным приводом, которая сразу стала очень популярной среди стоматологов. В дальнейшем конструкции зубоврачебных кресел и бормашин многократно совершенствовались.
В XIX веке также появились специальные школы, готовившие дантистов. Первая в мире школа для обучения зубных врачей была открыта в 1840 году в Балтиморе (США). Позднее аналогичные школы появились в Англии, Франции, Швейцарии, России, Германии.
В 1859 году в Ниагара-Фолс (штат Нью-Йорк, США) для продвижения высоких профессиональных стандартов и научных исследований была создана Американская ассоциация стоматологов (American Dental Association, ADA). В настоящее время она является старейшим и крупнейшим национальным стоматологическим обществом в мире.
В дальнейшем бурное развитие естествознания, в том числе химии и биологии, физиологии и других медицинских наук, быстрый научно-технический прогресс оказали большое влияние на развитие стоматологии. Основными тенденциями развития современной стоматологии можно считать возникновение многих специализированных направлений в этой области медицины, повышение требований к профессиональной подготовке врачей-стоматологов, быстрое развитие стоматологической техники и технологий, создание специальных высокотехнологичных материалов, инструментов и оборудования.
В настоящее время стоматология является одной из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся разделов медицины. Благодаря современным препаратам процедура лечения зубов стала гораздо менее болезненной по сравнению даже с недавним прошлым. Постоянно появляются новые, все более качественные, пломбировочные материалы. Стало возможным восстановление даже очень сильно разрушенного зуба, а также имплантация зубов.
В мире Международный день стоматолога был впервые отмечен в 2000 году. В России праздник отмечается не так давно, но с годами становится все более популярным.
Кроме празднования Международного дня стоматолога, в России и в некоторых других странах мира ежегодно 6 марта отмечается Международный день зубного врача (National Dentist’s Day).
В торжествах по случаю Дня стоматолога в России принимают участие все те, кто имеет отношение к стоматологии. В их число входят дантисты, вспомогательный персонал, сотрудники частных и государственных клиник. Праздник считают своим преподаватели, студенты, интерны, выпускники профильных медицинских учебных заведений.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
Международный день стоматологаСправкиВ мире
 
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