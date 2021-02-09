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Российская делегация обсудит в Сербии сотрудничество по "Спутнику V"

Российская делегация обсудит в Сербии сотрудничество по "Спутнику V"

Делегация РФПИ и представителей института Гамалеи посетит 11 февраля Сербию для обсуждения сотрудничества по вакцине от коронавируса "Спутник V", заявил во... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T16:30

2021-02-09T16:30

2021-02-09T16:55

александр боцан-харченко

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

нии им. гамалеи

российский фонд прямых инвестиций

сербия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Делегация РФПИ и представителей института Гамалеи посетит 11 февраля Сербию для обсуждения сотрудничества по вакцине от коронавируса "Спутник V", заявил во вторник посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко."Наиболее актуальной и перспективной задачей является налаживание здесь, в Сербии, производства "Спутника V" ... В этих целях уже 11 (февраля) мы ждем делегацию, которая будет включать специалистов: и представителей института Гамалеи, и РФПИ. Я думаю, что за три дня пребывания этой делегации и плотных переговоров с сербской стороной окончательно будет решен вопрос, где и как производить (вакцину - ред.)", - заявил посол в эфире телеканала "Россия 24".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр боцан-харченко, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, сербия, в мире