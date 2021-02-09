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Российская делегация обсудит в Сербии сотрудничество по "Спутнику V"
Российская делегация обсудит в Сербии сотрудничество по "Спутнику V"
Делегация РФПИ и представителей института Гамалеи посетит 11 февраля Сербию для обсуждения сотрудничества по вакцине от коронавируса "Спутник V", заявил во... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:30
2021-02-09T16:30
2021-02-09T16:55
александр боцан-харченко
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
нии им. гамалеи
российский фонд прямых инвестиций
сербия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Делегация РФПИ и представителей института Гамалеи посетит 11 февраля Сербию для обсуждения сотрудничества по вакцине от коронавируса "Спутник V", заявил во вторник посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко."Наиболее актуальной и перспективной задачей является налаживание здесь, в Сербии, производства "Спутника V" ... В этих целях уже 11 (февраля) мы ждем делегацию, которая будет включать специалистов: и представителей института Гамалеи, и РФПИ. Я думаю, что за три дня пребывания этой делегации и плотных переговоров с сербской стороной окончательно будет решен вопрос, где и как производить (вакцину - ред.)", - заявил посол в эфире телеканала "Россия 24".
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александр боцан-харченко, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, сербия, в мире