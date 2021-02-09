Глава РФПИ рассказал об интересе к вакцине "Спутник V" в мире
12:44 09.02.2021 (обновлено: 12:53 09.02.2021)
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 "Гам Ковид Вак"
© Sputnik / Тимур Батыршин
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Многие страны проявляют интерес к производству вакцины от коронавируса "Спутник V", список международных площадок постоянно расширяется, заявил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя возможность производства вакцины в Иране.
Глава Организации по контролю за производством лекарственных препаратов и продовольствия Исламской республики Мохаммад Реза Шанесаз ранее заявил РИА Новости, что Иран рассматривает возможность совместного с Россией производства вакцины против COVID-19 для экспорта в страны Персидского залива. По его словам, "возможности иранских компаний помогут увеличить и расширить производственные мощности российской вакцины".
"Многие страны проявляют высокий интерес к производству вакцины "Спутник V", и РФПИ постоянно расширяет список международных площадок, на которых производится российская вакцина", - заявил Дмитриев.
В начале феврале глава фонда говорил, что производство вакцины уже осуществляется в Южной Корее и Индии, также скоро начнется в Китае. Бразилия, по его словам, уже производит пробные партии и, как ожидается, выйдет на большие объемы в следующем месяце. Он также заявлял, что вакцина будет производиться в Казахстане, Белоруссии и Турции.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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