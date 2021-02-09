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Распространение коронавируса
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Глава РФПИ рассказал об интересе к вакцине "Спутник V" в мире
Глава РФПИ рассказал об интересе к вакцине "Спутник V" в мире
Многие страны проявляют интерес к производству вакцины от коронавируса "Спутник V", список международных площадок постоянно расширяется, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:44
2021-02-09T12:53
распространение коронавируса
россия
российский фонд прямых инвестиций
иран
в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Многие страны проявляют интерес к производству вакцины от коронавируса "Спутник V", список международных площадок постоянно расширяется, заявил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя возможность производства вакцины в Иране.Глава Организации по контролю за производством лекарственных препаратов и продовольствия Исламской республики Мохаммад Реза Шанесаз ранее заявил РИА Новости, что Иран рассматривает возможность совместного с Россией производства вакцины против COVID-19 для экспорта в страны Персидского залива. По его словам, "возможности иранских компаний помогут увеличить и расширить производственные мощности российской вакцины"."Многие страны проявляют высокий интерес к производству вакцины "Спутник V", и РФПИ постоянно расширяет список международных площадок, на которых производится российская вакцина", - заявил Дмитриев.В начале феврале глава фонда говорил, что производство вакцины уже осуществляется в Южной Корее и Индии, также скоро начнется в Китае. Бразилия, по его словам, уже производит пробные партии и, как ожидается, выйдет на большие объемы в следующем месяце. Он также заявлял, что вакцина будет производиться в Казахстане, Белоруссии и Турции.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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60
россия, российский фонд прямых инвестиций, иран, в мире

Глава РФПИ рассказал об интересе к вакцине "Спутник V" в мире

12:44 09.02.2021 (обновлено: 12:53 09.02.2021)
 
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 "Гам Ковид Вак"
Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 Гам Ковид Вак - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Многие страны проявляют интерес к производству вакцины от коронавируса "Спутник V", список международных площадок постоянно расширяется, заявил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя возможность производства вакцины в Иране.
Глава Организации по контролю за производством лекарственных препаратов и продовольствия Исламской республики Мохаммад Реза Шанесаз ранее заявил РИА Новости, что Иран рассматривает возможность совместного с Россией производства вакцины против COVID-19 для экспорта в страны Персидского залива. По его словам, "возможности иранских компаний помогут увеличить и расширить производственные мощности российской вакцины".
"Многие страны проявляют высокий интерес к производству вакцины "Спутник V", и РФПИ постоянно расширяет список международных площадок, на которых производится российская вакцина", - заявил Дмитриев.
В начале феврале глава фонда говорил, что производство вакцины уже осуществляется в Южной Корее и Индии, также скоро начнется в Китае. Бразилия, по его словам, уже производит пробные партии и, как ожидается, выйдет на большие объемы в следующем месяце. Он также заявлял, что вакцина будет производиться в Казахстане, Белоруссии и Турции.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаРоссияРоссийский фонд прямых инвестицийИранВ мире
 
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