https://ria.ru/20210209/sputnikv-1596655459.html

Глава РФПИ рассказал об интересе к вакцине "Спутник V" в мире

Глава РФПИ рассказал об интересе к вакцине "Спутник V" в мире

Многие страны проявляют интерес к производству вакцины от коронавируса "Спутник V", список международных площадок постоянно расширяется, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:44

2021-02-09T12:44

2021-02-09T12:53

распространение коронавируса

россия

российский фонд прямых инвестиций

иран

в мире

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Многие страны проявляют интерес к производству вакцины от коронавируса "Спутник V", список международных площадок постоянно расширяется, заявил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя возможность производства вакцины в Иране.Глава Организации по контролю за производством лекарственных препаратов и продовольствия Исламской республики Мохаммад Реза Шанесаз ранее заявил РИА Новости, что Иран рассматривает возможность совместного с Россией производства вакцины против COVID-19 для экспорта в страны Персидского залива. По его словам, "возможности иранских компаний помогут увеличить и расширить производственные мощности российской вакцины"."Многие страны проявляют высокий интерес к производству вакцины "Спутник V", и РФПИ постоянно расширяет список международных площадок, на которых производится российская вакцина", - заявил Дмитриев.В начале феврале глава фонда говорил, что производство вакцины уже осуществляется в Южной Корее и Индии, также скоро начнется в Китае. Бразилия, по его словам, уже производит пробные партии и, как ожидается, выйдет на большие объемы в следующем месяце. Он также заявлял, что вакцина будет производиться в Казахстане, Белоруссии и Турции.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-02-09T12:44 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский фонд прямых инвестиций, иран, в мире