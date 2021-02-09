Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210209/sputnikv-1596654349.html
Глава РФПИ надеется, что регистрация "Спутника V" в ЕС будет вне политики
Глава РФПИ надеется, что регистрация "Спутника V" в ЕС будет вне политики
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев надеется, что ЕС не будет использовать политические аргументы при рассмотрении заявки на... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:37
2021-02-09T12:37
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596623202_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_f2f0a418cead7ba6205e69bdc9ed0417.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев надеется, что ЕС не будет использовать политические аргументы при рассмотрении заявки на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V"."Мы надеемся, что заявка будет рассмотрена в ближайшее время, что не будут использованы политические аргументы в данном процессе, а она будет рассмотрена по существу по результатам тех данных, которые опубликованы в журнале Lancet, которые показывают, что одна из самых лучших вакцин в мире - это именно российская вакцина", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24".Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Европейское Агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 29 января и имеет подтверждение, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA, уточнили в РФПИ.В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС. Евросоюз еще до появление первых одобренных вакцин против коронавируса принял решение об их централизованной закупке. Всего были заключены контракты с шестью производителями.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Применение вакцины "Спутник V" было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Мьянме и Ливане.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
2021-02-09T12:37
true
PT3M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596623202_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_5ed91b2b813c7724bf599000f286160f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, еврокомиссия, евросоюз

Глава РФПИ надеется, что регистрация "Спутника V" в ЕС будет вне политики

12:37 09.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкВакцина "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Вакцина Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев надеется, что ЕС не будет использовать политические аргументы при рассмотрении заявки на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V".
"Мы надеемся, что заявка будет рассмотрена в ближайшее время, что не будут использованы политические аргументы в данном процессе, а она будет рассмотрена по существу по результатам тех данных, которые опубликованы в журнале Lancet, которые показывают, что одна из самых лучших вакцин в мире - это именно российская вакцина", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24".
Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Европейское Агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 29 января и имеет подтверждение, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA, уточнили в РФПИ.
В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС. Евросоюз еще до появление первых одобренных вакцин против коронавируса принял решение об их централизованной закупке. Всего были заключены контракты с шестью производителями.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Применение вакцины "Спутник V" было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Мьянме и Ливане.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоЕврокомиссияЕвросоюз
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Роспотребнадзор разработал высокоточный экспресс-тест на COVID-19
06:32Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
Лента новостейМолния