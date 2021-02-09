Глава РФПИ надеется, что регистрация "Спутника V" в ЕС будет вне политики
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкВакцина "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев надеется, что ЕС не будет использовать политические аргументы при рассмотрении заявки на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V".
"Мы надеемся, что заявка будет рассмотрена в ближайшее время, что не будут использованы политические аргументы в данном процессе, а она будет рассмотрена по существу по результатам тех данных, которые опубликованы в журнале Lancet, которые показывают, что одна из самых лучших вакцин в мире - это именно российская вакцина", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24".
Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Европейское Агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 29 января и имеет подтверждение, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA, уточнили в РФПИ.
В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС. Евросоюз еще до появление первых одобренных вакцин против коронавируса принял решение об их централизованной закупке. Всего были заключены контракты с шестью производителями.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Применение вакцины "Спутник V" было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Мьянме и Ливане.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19