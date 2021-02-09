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Глава РФПИ надеется, что регистрация "Спутника V" в ЕС будет вне политики

Глава РФПИ надеется, что регистрация "Спутника V" в ЕС будет вне политики

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев надеется, что ЕС не будет использовать политические аргументы при рассмотрении заявки на... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:37

2021-02-09T12:37

2021-02-09T12:37

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

еврокомиссия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев надеется, что ЕС не будет использовать политические аргументы при рассмотрении заявки на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V"."Мы надеемся, что заявка будет рассмотрена в ближайшее время, что не будут использованы политические аргументы в данном процессе, а она будет рассмотрена по существу по результатам тех данных, которые опубликованы в журнале Lancet, которые показывают, что одна из самых лучших вакцин в мире - это именно российская вакцина", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24".Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Европейское Агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 29 января и имеет подтверждение, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA, уточнили в РФПИ.В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС. Евросоюз еще до появление первых одобренных вакцин против коронавируса принял решение об их централизованной закупке. Всего были заключены контракты с шестью производителями.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Применение вакцины "Спутник V" было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Мьянме и Ливане.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-02-09T12:37 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, еврокомиссия, евросоюз