https://ria.ru/20210209/sova-1598144039.html
Редкая болотная сова замечена в московском парке
Редкая болотная сова замечена в московском парке
Редкая краснокнижная птица - болотная сова замечена в природно-историческом парке "Москворецкий", сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-09T09:49
2021-02-09T09:49
2021-02-19T11:51
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Редкая краснокнижная птица - болотная сова замечена в природно-историческом парке "Москворецкий", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Во время проведения зимнего маршрутного учёта объектов животного мира в природно-историческом парке "Москворецкий" сотрудникам ГПБУ "Мосприрода" удалось зафиксировать редкий вид сов - болотную сову (Asio flammeus). В 1996-1997 годах она гнездилась в пойме Москвы-реки, но на сегодняшний день болотная сова занесена в Красную книгу Москвы с 0-й категорией редкости - вид, который считался вероятно исчезнувшим. Появление её на территории столицы, возможно, характеризуется восстановлением пригодных для вида мест обитания", - говорится в сообщении.Отмечается, что определить птицу опытному специалисту-орнитологу не составит особого труда - болотная сова немного меньше вороны, похожа на ушастую сову, но её можно отличить по отсутствию длинных перьевых ушек и чёрному пятну вокруг жёлтых глаз. Самцы мельче самок, но по окраске они сходны.
https://ria.ru/20210209/lisy-1598142756.html
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москва
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Редкая краснокнижная птица - болотная сова замечена в природно-историческом парке "Москворецкий", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Во время проведения зимнего маршрутного учёта объектов животного мира в природно-историческом парке "Москворецкий" сотрудникам ГПБУ "Мосприрода" удалось зафиксировать редкий вид сов - болотную сову (Asio flammeus). В 1996-1997 годах она гнездилась в пойме Москвы-реки, но на сегодняшний день болотная сова занесена в Красную книгу Москвы с 0-й категорией редкости - вид, который считался вероятно исчезнувшим. Появление её на территории столицы, возможно, характеризуется восстановлением пригодных для вида мест обитания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что определить птицу опытному специалисту-орнитологу не составит особого труда - болотная сова немного меньше вороны, похожа на ушастую сову, но её можно отличить по отсутствию длинных перьевых ушек и чёрному пятну вокруг жёлтых глаз. Самцы мельче самок, но по окраске они сходны.
"Полёт у этой птицы очень своеобразный: мягкий, бесшумный, неторопливый. Болотную сову можно заметить сидящей на земле либо на небольшом возвышении. Болотные совы часто охотятся и токуют днём. Зачастую характер распространения болотной совы напрямую зависит от численности мелких мышевидных грызунов - это их основной пищевой рацион", - говорится в сообщении.