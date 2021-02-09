https://ria.ru/20210209/sotspodderzhka-1596657295.html

Песков опроверг данные о выделении 500 млрд рублей на поддержку россиян

Песков опроверг данные о выделении 500 млрд рублей на поддержку россиян

Публикация агентства Рейтер о выделении еще около 500 миллиардов рублей на социальные расходы не соответствует действительности, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:51

2021-02-09T12:51

2021-02-09T14:25

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Публикация агентства Рейтер о выделении еще около 500 миллиардов рублей на социальные расходы не соответствует действительности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что российские власти якобы собираются дополнительно выделить на социальные расходы порядка 500 миллиардов рублей перед осенними выборами в Госдуму и на фоне протестных акций.Вместе с тем Песков уточнил, что сообщение не соответствует действительности и является неправдой. По его словам, нет никаких заготовленных пакетов в 500 миллиардов на социальные расходы."И то, и другое не соответствует действительности и является неправдой, по-русски говоря. Во-первых, такой цели не преследуется — это раз. Второе, нет каких-то разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время. Вы знаете, что постоянно выделяются дополнительные средства, если вы следите за работой правительства, на врачей, на детей и так далее - это постоянный процесс... Каких-то пакетов в 500 миллиардов заготовленных — этого нет", — добавил Песков, отвечая на уточняющий вопрос, что не соответствует действительности —цели или сумма.

https://ria.ru/20210209/sotspodderzhka-1596641800.html

россия

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россия, дмитрий песков, общество