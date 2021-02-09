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Песков опроверг данные о выделении 500 млрд рублей на поддержку россиян
Песков опроверг данные о выделении 500 млрд рублей на поддержку россиян
Публикация агентства Рейтер о выделении еще около 500 миллиардов рублей на социальные расходы не соответствует действительности, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:51
2021-02-09T12:51
2021-02-09T14:25
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Публикация агентства Рейтер о выделении еще около 500 миллиардов рублей на социальные расходы не соответствует действительности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что российские власти якобы собираются дополнительно выделить на социальные расходы порядка 500 миллиардов рублей перед осенними выборами в Госдуму и на фоне протестных акций.Вместе с тем Песков уточнил, что сообщение не соответствует действительности и является неправдой. По его словам, нет никаких заготовленных пакетов в 500 миллиардов на социальные расходы."И то, и другое не соответствует действительности и является неправдой, по-русски говоря. Во-первых, такой цели не преследуется — это раз. Второе, нет каких-то разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время. Вы знаете, что постоянно выделяются дополнительные средства, если вы следите за работой правительства, на врачей, на детей и так далее - это постоянный процесс... Каких-то пакетов в 500 миллиардов заготовленных — этого нет", — добавил Песков, отвечая на уточняющий вопрос, что не соответствует действительности —цели или сумма.
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Публикация агентства Рейтер о выделении еще около 500 миллиардов рублей на социальные расходы не соответствует действительности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
Ранее агентство Рейтер
со ссылкой на источники сообщило, что российские власти якобы собираются дополнительно выделить на социальные расходы порядка 500 миллиардов рублей перед осенними выборами в Госдуму
и на фоне протестных акций.
"Вы знаете, нам Рейтер вчера прислал письмо, в котором написал, мол, нам стало известно, что то ли 500, то ли 800 миллиардов, то ли триллион планируют выделить денег для того, чтобы купировать протесты, просим прокомментировать. И, не дожидаясь какого-либо ответа, минут через 20 после этого Рейтер опубликовал новость. Так вот я вам заявляю: это не соответствует действительности, это неверное сообщение агентства Рейтер", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли планы о выделении средств в преддверии выборов.
Вместе с тем Песков уточнил, что сообщение не соответствует действительности и является неправдой. По его словам, нет никаких заготовленных пакетов в 500 миллиардов на социальные расходы.
"И то, и другое не соответствует действительности и является неправдой, по-русски говоря. Во-первых, такой цели не преследуется — это раз. Второе, нет каких-то разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время. Вы знаете, что постоянно выделяются дополнительные средства, если вы следите за работой правительства, на врачей, на детей и так далее - это постоянный процесс... Каких-то пакетов в 500 миллиардов заготовленных — этого нет", — добавил Песков, отвечая на уточняющий вопрос, что не соответствует действительности —цели или сумма.