https://ria.ru/20210209/sotspodderzhka-1596641800.html

Правительство прокомментировало сообщения о новых мерах соцподдержки

Правительство прокомментировало сообщения о новых мерах соцподдержки

Правительство России прокомментировало сообщения о якобы новом пакете соцподдержки: поддержка носит долгосрочный, системный характер, инструментарий... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T11:35

2021-02-09T11:35

2021-02-09T15:12

россия

правительство рф

общество

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правительство России прокомментировало сообщения о якобы новом пакете соцподдержки: поддержка носит долгосрочный, системный характер, инструментарий расширяется, об этом сообщила пресс-служба кабмина.В понедельник агентство Reuters опубликовало статью, где говорится о якобы новом пакете соцподдержки на сумму не менее 6,7 миллиарда долларов, который рассматривает российское правительство.В правительстве отметили, что выполнение социальных обязательств государства перед гражданами имеет приоритетный характер при определении основ государственной политики, долгосрочном планировании, верстке федерального бюджета."Каждый год для граждан реализуется целый ряд мер социальной поддержки, от различных выплат и льгот до предоставления набора социальных услуг, содействия в переобучении и трудоустройстве. Перечень таких инструментов постоянно расширяется", — добавили в пресс-службе кабмина.

https://ria.ru/20200201/1564119814.html

россия

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2021

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россия, правительство рф, общество