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Власти пообещали решить вопрос в пермской деревне, в которой топят снег
Власти пообещали решить вопрос в пермской деревне, в которой топят снег
Власти решают вопрос о финансировании проекта по водоснабжению деревни в Пермском крае, где люди якобы топят снег из-за отсутствия воды, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:46
2021-02-09T14:46
общество
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ПЕРМЬ, 9 фев - РИА Новости. Власти решают вопрос о финансировании проекта по водоснабжению деревни в Пермском крае, где люди якобы топят снег из-за отсутствия воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства ЖКХ.Ранее в соцсети появилась информация, что в деревне Мыльники, где живут около 100 человек, нет воды, поэтому люди "топят снег и пьют дождевую воду", а некоторые ездят по 7 километров в город за бутилированной водой.По данным министерства, с 2014 по 2018 годы Неволинскому сельскому поселению были выделены денежные средства из бюджета Кунгурского муниципального района на установку станции второго подъема и магистрального водопровода для водоснабжения деревень Пихтари, Полевая, Мыльники. Объект был построен, и жители деревни Пихтари приняли активное участие в краевом проекте по самообложению граждан. Благодаря этому в 2019 году властям удалось дополнительно привлечь средства из краевого и местного бюджетов для обеспечения водой жителей Пихтарей. На следующем этапе реализации проекта сети были протянуты в деревню Полевая.Глава поселения Валерий Солодуха пояснил РИА Новости, что для жителей Мыльников, где отсутствует центральный водопровод, уже на протяжении нескольких лет организован подвоз питьевой воды. Он подчеркнул, что вопросы водоснабжения в районе "стоят на особом контроле, и делается всё возможное для их поэтапного решения, при этом бюджет Неволинского сельского поселения является дотационным". По словам Солодухи, в населённом пункте проживают 49 человек.
https://ria.ru/20210203/podezd-1595900435.html
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общество

Власти пообещали решить вопрос в пермской деревне, в которой топят снег

14:46 09.02.2021
 
© РИА Новости / Эдуард Котляков / Перейти в фотобанкПермячка в пуховом платке, заиндевевшим в мороз
Пермячка в пуховом платке, заиндевевшим в мороз - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Эдуард Котляков
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ПЕРМЬ, 9 фев - РИА Новости. Власти решают вопрос о финансировании проекта по водоснабжению деревни в Пермском крае, где люди якобы топят снег из-за отсутствия воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства ЖКХ.
Ранее в соцсети появилась информация, что в деревне Мыльники, где живут около 100 человек, нет воды, поэтому люди "топят снег и пьют дождевую воду", а некоторые ездят по 7 километров в город за бутилированной водой.
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По данным министерства, с 2014 по 2018 годы Неволинскому сельскому поселению были выделены денежные средства из бюджета Кунгурского муниципального района на установку станции второго подъема и магистрального водопровода для водоснабжения деревень Пихтари, Полевая, Мыльники. Объект был построен, и жители деревни Пихтари приняли активное участие в краевом проекте по самообложению граждан. Благодаря этому в 2019 году властям удалось дополнительно привлечь средства из краевого и местного бюджетов для обеспечения водой жителей Пихтарей. На следующем этапе реализации проекта сети были протянуты в деревню Полевая.
"В настоящее время рассматривается вопрос финансирования заключительного этапа реализации данного проекта, благодаря чему будут обеспечены водоснабжением жители деревни Мыльники", — рассказали в минЖКХ со ссылкой на представителя местной администрации.
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Глава поселения Валерий Солодуха пояснил РИА Новости, что для жителей Мыльников, где отсутствует центральный водопровод, уже на протяжении нескольких лет организован подвоз питьевой воды. Он подчеркнул, что вопросы водоснабжения в районе "стоят на особом контроле, и делается всё возможное для их поэтапного решения, при этом бюджет Неволинского сельского поселения является дотационным". По словам Солодухи, в населённом пункте проживают 49 человек.
 
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