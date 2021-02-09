https://ria.ru/20210209/sneg-1596680954.html

Власти пообещали решить вопрос в пермской деревне, в которой топят снег

Власти пообещали решить вопрос в пермской деревне, в которой топят снег

Власти решают вопрос о финансировании проекта по водоснабжению деревни в Пермском крае, где люди якобы топят снег из-за отсутствия воды, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T14:46

2021-02-09T14:46

2021-02-09T14:46

общество

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ПЕРМЬ, 9 фев - РИА Новости. Власти решают вопрос о финансировании проекта по водоснабжению деревни в Пермском крае, где люди якобы топят снег из-за отсутствия воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства ЖКХ.Ранее в соцсети появилась информация, что в деревне Мыльники, где живут около 100 человек, нет воды, поэтому люди "топят снег и пьют дождевую воду", а некоторые ездят по 7 километров в город за бутилированной водой.По данным министерства, с 2014 по 2018 годы Неволинскому сельскому поселению были выделены денежные средства из бюджета Кунгурского муниципального района на установку станции второго подъема и магистрального водопровода для водоснабжения деревень Пихтари, Полевая, Мыльники. Объект был построен, и жители деревни Пихтари приняли активное участие в краевом проекте по самообложению граждан. Благодаря этому в 2019 году властям удалось дополнительно привлечь средства из краевого и местного бюджетов для обеспечения водой жителей Пихтарей. На следующем этапе реализации проекта сети были протянуты в деревню Полевая.Глава поселения Валерий Солодуха пояснил РИА Новости, что для жителей Мыльников, где отсутствует центральный водопровод, уже на протяжении нескольких лет организован подвоз питьевой воды. Он подчеркнул, что вопросы водоснабжения в районе "стоят на особом контроле, и делается всё возможное для их поэтапного решения, при этом бюджет Неволинского сельского поселения является дотационным". По словам Солодухи, в населённом пункте проживают 49 человек.

https://ria.ru/20210203/podezd-1595900435.html

https://ria.ru/20210126/led-1594580921.html

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общество