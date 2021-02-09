https://ria.ru/20210209/sneg-1596680954.html
Власти пообещали решить вопрос в пермской деревне, в которой топят снег
Власти пообещали решить вопрос в пермской деревне, в которой топят снег
Власти решают вопрос о финансировании проекта по водоснабжению деревни в Пермском крае, где люди якобы топят снег из-за отсутствия воды, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:46
2021-02-09T14:46
2021-02-09T14:46
общество
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ПЕРМЬ, 9 фев - РИА Новости. Власти решают вопрос о финансировании проекта по водоснабжению деревни в Пермском крае, где люди якобы топят снег из-за отсутствия воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства ЖКХ.Ранее в соцсети появилась информация, что в деревне Мыльники, где живут около 100 человек, нет воды, поэтому люди "топят снег и пьют дождевую воду", а некоторые ездят по 7 километров в город за бутилированной водой.По данным министерства, с 2014 по 2018 годы Неволинскому сельскому поселению были выделены денежные средства из бюджета Кунгурского муниципального района на установку станции второго подъема и магистрального водопровода для водоснабжения деревень Пихтари, Полевая, Мыльники. Объект был построен, и жители деревни Пихтари приняли активное участие в краевом проекте по самообложению граждан. Благодаря этому в 2019 году властям удалось дополнительно привлечь средства из краевого и местного бюджетов для обеспечения водой жителей Пихтарей. На следующем этапе реализации проекта сети были протянуты в деревню Полевая.Глава поселения Валерий Солодуха пояснил РИА Новости, что для жителей Мыльников, где отсутствует центральный водопровод, уже на протяжении нескольких лет организован подвоз питьевой воды. Он подчеркнул, что вопросы водоснабжения в районе "стоят на особом контроле, и делается всё возможное для их поэтапного решения, при этом бюджет Неволинского сельского поселения является дотационным". По словам Солодухи, в населённом пункте проживают 49 человек.
https://ria.ru/20210203/podezd-1595900435.html
https://ria.ru/20210126/led-1594580921.html
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общество
ПЕРМЬ, 9 фев - РИА Новости. Власти решают вопрос о финансировании проекта по водоснабжению деревни в Пермском крае, где люди якобы топят снег из-за отсутствия воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства ЖКХ.
Ранее в соцсети появилась информация, что в деревне Мыльники, где живут около 100 человек, нет воды, поэтому люди "топят снег и пьют дождевую воду", а некоторые ездят по 7 километров в город за бутилированной водой.
По данным министерства, с 2014 по 2018 годы Неволинскому сельскому поселению были выделены денежные средства из бюджета Кунгурского муниципального района на установку станции второго подъема и магистрального водопровода для водоснабжения деревень Пихтари, Полевая, Мыльники. Объект был построен, и жители деревни Пихтари приняли активное участие в краевом проекте по самообложению граждан. Благодаря этому в 2019 году властям удалось дополнительно привлечь средства из краевого и местного бюджетов для обеспечения водой жителей Пихтарей. На следующем этапе реализации проекта сети были протянуты в деревню Полевая.
"В настоящее время рассматривается вопрос финансирования заключительного этапа реализации данного проекта, благодаря чему будут обеспечены водоснабжением жители деревни Мыльники", — рассказали в минЖКХ со ссылкой на представителя местной администрации.
Глава поселения Валерий Солодуха пояснил РИА Новости, что для жителей Мыльников, где отсутствует центральный водопровод, уже на протяжении нескольких лет организован подвоз питьевой воды. Он подчеркнул, что вопросы водоснабжения в районе "стоят на особом контроле, и делается всё возможное для их поэтапного решения, при этом бюджет Неволинского сельского поселения является дотационным". По словам Солодухи, в населённом пункте проживают 49 человек.