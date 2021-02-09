https://ria.ru/20210209/shkola-1596608410.html

В Саратовской области на 870 "квадратах" горит крыша школы

В Саратовской области на 870 "квадратах" горит крыша школы

Кровля здания средней школы загорелась во вторник в райцентре Екатериновка Саратовской области, возгорание локализовано на площади 870 квадратных метров, никто... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T06:29

2021-02-09T06:29

2021-02-09T06:29

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратовская область

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 9 фев - РИА Новости. Кровля здания средней школы загорелась во вторник в райцентре Екатериновка Саратовской области, возгорание локализовано на площади 870 квадратных метров, никто не пострадал, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.По ее словам, на пульт "01" в 4.00 (3.00 мск) поступило сообщение о загорании кровли трехэтажного кирпичного здания средней общеобразовательной школы №2 по адресу: поселок Екатериновка, улица Мичуринская, 68.На фото, предоставленных пресс-службой главка МЧС, запечатлено, как огонь охватил всю кровлю здания школы.На месте работают четыре пожарных расчета.По данным управления образования администрации Екатериновского района, во вторник во всех школах района отменены учебные занятия из-за низкой температуры воздуха и усиления ветра. В настоящее время в Екатериновке 27 градусов мороза.

https://ria.ru/20210208/ofis-1596448892.html

саратовская область

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, саратов, происшествия