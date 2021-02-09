https://ria.ru/20210209/sbor-1596622281.html

Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор для военачальников

Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор для военачальников

Министр обороны России Сергей Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил РФ, сообщили журналистам в военном ведомстве. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T10:00

2021-02-09T10:00

2021-02-09T15:49

вооруженные силы рф

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил РФ, сообщили журналистам в военном ведомстве.По данным Минобороны, в течение трех дней участники сбора обсудят вопросы, касающиеся тенденций развития военно-политической обстановки, обеспечения военной безопасности государства, особенностей организации и проведения мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил и работы оперативного состава на пунктах управления группировки войск.В сборах принимают участие руководящий состав главных командований видов ВС РФ, военных округов, Северного флота, родов войск, командований объединений, руководители центральных органов военного управления - всего более 350 человек. Они проанализируют систему управления межвидовыми группировками войск в военных конфликтах и способы ведения боевых действий в современных условиях.Участники сборов также посетят Главный храм ВС РФ, музейный комплекс "Дорога Памяти".

https://ria.ru/20210113/nagrady-1592878465.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы рф, сергей шойгу, безопасность