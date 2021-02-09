Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор для военачальников
10:00 09.02.2021 (обновлено: 15:49 09.02.2021)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Минобороны
© Министерство обороны РФ
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил РФ, сообщили журналистам в военном ведомстве.
"В Москве под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу начался ежегодный оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
По данным Минобороны, в течение трех дней участники сбора обсудят вопросы, касающиеся тенденций развития военно-политической обстановки, обеспечения военной безопасности государства, особенностей организации и проведения мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил и работы оперативного состава на пунктах управления группировки войск.
В сборах принимают участие руководящий состав главных командований видов ВС РФ, военных округов, Северного флота, родов войск, командований объединений, руководители центральных органов военного управления - всего более 350 человек. Они проанализируют систему управления межвидовыми группировками войск в военных конфликтах и способы ведения боевых действий в современных условиях.
Участники сборов также посетят Главный храм ВС РФ, музейный комплекс "Дорога Памяти".