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Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор для военачальников
Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор для военачальников
Министр обороны России Сергей Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил РФ, сообщили журналистам в военном ведомстве. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T10:00
2021-02-09T15:49
вооруженные силы рф
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил РФ, сообщили журналистам в военном ведомстве.По данным Минобороны, в течение трех дней участники сбора обсудят вопросы, касающиеся тенденций развития военно-политической обстановки, обеспечения военной безопасности государства, особенностей организации и проведения мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил и работы оперативного состава на пунктах управления группировки войск.В сборах принимают участие руководящий состав главных командований видов ВС РФ, военных округов, Северного флота, родов войск, командований объединений, руководители центральных органов военного управления - всего более 350 человек. Они проанализируют систему управления межвидовыми группировками войск в военных конфликтах и способы ведения боевых действий в современных условиях.Участники сборов также посетят Главный храм ВС РФ, музейный комплекс "Дорога Памяти".
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вооруженные силы рф, сергей шойгу, безопасность

Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор для военачальников

10:00 09.02.2021 (обновлено: 15:49 09.02.2021)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Минобороны
Министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Минобороны - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил РФ, сообщили журналистам в военном ведомстве.
"В Москве под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу начался ежегодный оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
По данным Минобороны, в течение трех дней участники сбора обсудят вопросы, касающиеся тенденций развития военно-политической обстановки, обеспечения военной безопасности государства, особенностей организации и проведения мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил и работы оперативного состава на пунктах управления группировки войск.
В сборах принимают участие руководящий состав главных командований видов ВС РФ, военных округов, Северного флота, родов войск, командований объединений, руководители центральных органов военного управления - всего более 350 человек. Они проанализируют систему управления межвидовыми группировками войск в военных конфликтах и способы ведения боевых действий в современных условиях.
Участники сборов также посетят Главный храм ВС РФ, музейный комплекс "Дорога Памяти".
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