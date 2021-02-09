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В райцентре Саратовской области объявили режим ЧС
В райцентре Саратовской области объявили режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в райцентре Екатериновка Саратовской области в связи с крупным пожаром в средней школе, сообщила администрация района. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T09:15
2021-02-09T09:15
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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САРАТОВ, 9 фев - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в райцентре Екатериновка Саратовской области в связи с крупным пожаром в средней школе, сообщила администрация района.Ранее в главке МЧС сообщили, что на пульт "01" в 04.00 (03.00 мск) во вторник поступило сообщение о загорании кровли трехэтажного кирпичного здания средней школы №2 по адресу: поселок Екатериновка, улица Мичуринская, 68. Огонь охватил кровлю по всей площади - 870 квадратных метров, в 07.48 (06.48 мск) было ликвидировано открытое горение, никто не пострадал. По данным местных властей, пожар не нарушит учебный процесс, учеников временно переведут в другой корпус.Уточняется, что в результате возгорания пострадала только кровля трехэтажного здания. "Пострадавших нет. К 08.00 (07.00 мск) пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается. Учебный процесс будет продолжен", - отмечается в сообщении.Ранее в управлении образования администрации Екатериновского района сообщили РИА Новости, что проблемы с проводкой, предварительно, рассматриваются в качестве одной из возможных причин пожара в здании школы, где капитальный ремонт не проводился с его постройки в 1961 году. Главк МЧС направил в Екатериновку группу дознавателей и экспертов для установления причины пожара. По данным министерства образования области, районная администрация готовит смету для ремонта кровли здания школы, после чего бригада приступит к выполнению работ.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В райцентре Саратовской области объявили режим ЧС

09:15 09.02.2021
 
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Саратовской областиПожар в МОУ СОШ №2 в райцентре Екатериновка
Пожар в МОУ СОШ №2 в райцентре Екатериновка - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Саратовской области
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САРАТОВ, 9 фев - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в райцентре Екатериновка Саратовской области в связи с крупным пожаром в средней школе, сообщила администрация района.
Ранее в главке МЧС сообщили, что на пульт "01" в 04.00 (03.00 мск) во вторник поступило сообщение о загорании кровли трехэтажного кирпичного здания средней школы №2 по адресу: поселок Екатериновка, улица Мичуринская, 68. Огонь охватил кровлю по всей площади - 870 квадратных метров, в 07.48 (06.48 мск) было ликвидировано открытое горение, никто не пострадал. По данным местных властей, пожар не нарушит учебный процесс, учеников временно переведут в другой корпус.
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"Девятого февраля 2021 года в поселке Екатериновка введен режим ЧС по факту пожара в МОУ "СОШ № 2", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате возгорания пострадала только кровля трехэтажного здания. "Пострадавших нет. К 08.00 (07.00 мск) пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается. Учебный процесс будет продолжен", - отмечается в сообщении.
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Ранее в управлении образования администрации Екатериновского района сообщили РИА Новости, что проблемы с проводкой, предварительно, рассматриваются в качестве одной из возможных причин пожара в здании школы, где капитальный ремонт не проводился с его постройки в 1961 году. Главк МЧС направил в Екатериновку группу дознавателей и экспертов для установления причины пожара. По данным министерства образования области, районная администрация готовит смету для ремонта кровли здания школы, после чего бригада приступит к выполнению работ.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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