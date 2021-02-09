https://ria.ru/20210209/saratov-1596612645.html

Названа предварительная причина пожара в школе в Саратовской области

Названа предварительная причина пожара в школе в Саратовской области

Проблемы с проводкой, предварительно, могли стать одной из возможных причин крупного пожара в здании школы в Саратовской области, где капитальный ремонт не... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T08:14

2021-02-09T08:14

2021-02-09T09:43

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратовская область

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 9 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Проблемы с проводкой, предварительно, могли стать одной из возможных причин крупного пожара в здании школы в Саратовской области, где капитальный ремонт не проводился, сообщил РИА Новости начальник управления образования администрации Екатериновского района области Николай Сизов.Ранее в главке МЧС сообщили, что на пульт "01" в 04.00 (03.00 мск) во вторник поступило сообщение о загорании кровли трехэтажного кирпичного здания средней общеобразовательной школы №2 по адресу: поселок Екатериновка, улица Мичуринская, 68. Огонь охватил кровлю по всей площади - 870 квадратных метров, в 06.03 (05.03 мск) он был локализован, а в 07.48 (06.48 мск) было ликвидировано открытое горение, никто не пострадал.В главке МЧС сообщили, что направили в Екатериновку группу дознавателей аппарата управления надзорной деятельности и профилактической работы и экспертов испытательной пожарной лаборатории для установления причин пожара в школе.Прокуратура начала проверку по факту крупного пожара в средней школе райцентра Екатериновка Саратовской области, сообщило надзорное ведомство региона.Уточняется, что у трехэтажного здания школы сгорела двускатная крыша, которая была покрыта металлическим профилем.На месте происшествия находятся заместитель прокурора области Павел Мельник и прокурор Екатериновского района Артем Мурзаков.По уточненным данным, пожарные в райцентре Екатериновка Саратовской области завершили работы на месте крупного возгорания в средней школе, объявлена полная ликвидация последствий пожара, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.

https://ria.ru/20210208/delo-1596478691.html

https://ria.ru/20210208/pozhar-1596439617.html

саратовская область

саратов

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, саратов, происшествия