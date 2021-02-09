https://ria.ru/20210209/saratov-1596612645.html
Названа предварительная причина пожара в школе в Саратовской области
Названа предварительная причина пожара в школе в Саратовской области
Проблемы с проводкой, предварительно, могли стать одной из возможных причин крупного пожара в здании школы в Саратовской области, где капитальный ремонт не... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T08:14
2021-02-09T08:14
2021-02-09T09:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратовская область
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 9 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Проблемы с проводкой, предварительно, могли стать одной из возможных причин крупного пожара в здании школы в Саратовской области, где капитальный ремонт не проводился, сообщил РИА Новости начальник управления образования администрации Екатериновского района области Николай Сизов.Ранее в главке МЧС сообщили, что на пульт "01" в 04.00 (03.00 мск) во вторник поступило сообщение о загорании кровли трехэтажного кирпичного здания средней общеобразовательной школы №2 по адресу: поселок Екатериновка, улица Мичуринская, 68. Огонь охватил кровлю по всей площади - 870 квадратных метров, в 06.03 (05.03 мск) он был локализован, а в 07.48 (06.48 мск) было ликвидировано открытое горение, никто не пострадал.В главке МЧС сообщили, что направили в Екатериновку группу дознавателей аппарата управления надзорной деятельности и профилактической работы и экспертов испытательной пожарной лаборатории для установления причин пожара в школе.Прокуратура начала проверку по факту крупного пожара в средней школе райцентра Екатериновка Саратовской области, сообщило надзорное ведомство региона.Уточняется, что у трехэтажного здания школы сгорела двускатная крыша, которая была покрыта металлическим профилем.На месте происшествия находятся заместитель прокурора области Павел Мельник и прокурор Екатериновского района Артем Мурзаков.По уточненным данным, пожарные в райцентре Екатериновка Саратовской области завершили работы на месте крупного возгорания в средней школе, объявлена полная ликвидация последствий пожара, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, саратов, происшествия
САРАТОВ, 9 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Проблемы с проводкой, предварительно, могли стать одной из возможных причин крупного пожара в здании школы в Саратовской области
, где капитальный ремонт не проводился, сообщил РИА Новости начальник управления образования администрации Екатериновского района области Николай Сизов.
Ранее в главке МЧС
сообщили, что на пульт "01" в 04.00 (03.00 мск) во вторник поступило сообщение о загорании кровли трехэтажного кирпичного здания средней общеобразовательной школы №2 по адресу: поселок Екатериновка, улица Мичуринская, 68. Огонь охватил кровлю по всей площади - 870 квадратных метров, в 06.03 (05.03 мск) он был локализован, а в 07.48 (06.48 мск) было ликвидировано открытое горение, никто не пострадал.
"Предположительно, проводка, но версий пока не дали (пожарные). Загорание, скорее всего, произошло часа в три (около 02.00 мск), затушили мы только сейчас, сейчас еще пожарные находятся на месте, делают проливку… Проводка не менялась, капитального ремонта не было. Но не факт (что виной проводка), на чердачном помещении проводка не проходила. Здание 1961 года постройки", - сказал собеседник агентства.
В главке МЧС сообщили, что направили в Екатериновку группу дознавателей аппарата управления надзорной деятельности и профилактической работы и экспертов испытательной пожарной лаборатории для установления причин пожара в школе.
Прокуратура начала проверку по факту крупного пожара в средней школе райцентра Екатериновка Саратовской области, сообщило надзорное ведомство региона.
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организовано проведение проверки по факту возгорания крыши образовательного учреждения в Екатериновском районе… В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, причины и очаг возникновения пожара, соблюдение в образовательном учреждении законодательства о противопожарной безопасности. По результатам проверки при наличии оснований прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что у трехэтажного здания школы сгорела двускатная крыша, которая была покрыта металлическим профилем.
"В результате пожара полностью уничтожена крыша учреждения, учебные и иные помещения каких-либо повреждений не имеют", - отмечается в сообщении.
На месте происшествия находятся заместитель прокурора области Павел Мельник и прокурор Екатериновского района Артем Мурзаков.
По уточненным данным, пожарные в райцентре Екатериновка Саратовской области завершили работы на месте крупного возгорания в средней школе, объявлена полная ликвидация последствий пожара, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.
"Пожарно-спасательные подразделения завершили работу на месте пожара в поселке Екатериновка. В 10.20 (09.20 мск) объявлена ликвидация последствий пожара", - сказала собеседница агентства.