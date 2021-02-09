Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/rekord-1596624464.html
В России в январе выдали рекордное количество ипотечных кредитов
В России в январе выдали рекордное количество ипотечных кредитов
Ипотечный рынок установил рекорд по выдачам кредитов в январе по сравнению с аналогичными периодами в предыдущие годы, пишет РБК со ссылкой на оценку от... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T10:12
2021-02-09T11:43
льготная ипотека
россия
михаил гольдберг
"дом.рф"
ипотека
центральный банк рф (цб рф)
рбк (медиагруппа)
дмитрий песков
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153003/82/1530038203_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_7af23d7912aa830b2f6fa345f4bf7336.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ипотечный рынок установил рекорд по выдачам кредитов в январе по сравнению с аналогичными периодами в предыдущие годы, пишет РБК со ссылкой на оценку от "Дом.РФ" и Frank RG.В январе этого года было одобрено 96 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 265 миллиардов рублей. В 2020 году эта цифра составляла 78 тысяч (189 миллиардов рублей).По подсчетам РБК, выдача кредитов выросла на 19 процентов в количественном выражении и на 29 процентов — в денежном. При этом, как пояснил руководитель аналитического цента "Дом.РФ" Михаил Гольдберг, результат за январь этого года ниже, чем за декабрь 2020 года, из-за длинных праздничных дней. По его словам, ставки сейчас ниже, чем год назад, а на рынке новостроек есть программы с госучастием. Эксперт привел в пример льготную ипотеку на новостройки под 6,5 процента годовых.Издание уточнило, что прошлый год стал рекордным для рынка: было выдано кредитов на 4,3 триллиона рублей. Также в прошлом году снижалась и ключевая ставка ЦБ — с 6,25 до 4,25 процента."Высокие объемы выдачи кредитов во многом объясняются спросом на льготную ипотеку под 6,5 процента или ниже: по ней в 2020 году выдано 345,6 тысячи кредитов на сумму более триллиона рублей", — поясняет РБК.Весной прошлого года правительство запустило программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5 процента. Она действовала до 1 ноября прошлого года, однако позднее ее продлили до 1 июля этого года.Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова рассказала, что Банк России выступает за постепенное сворачивание программы ипотеки под 6,5 процента. Однако, по ее словам, ее все же стоит оставить с регионах со сложной ситуацией на рынке жилья. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос продления программы льготной ипотеки сейчас обсуждается экспертами и в правительстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20210203/ipoteka-1595829740.html
https://realty.ria.ru/20210202/ipoteka-1595642964.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153003/82/1530038203_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_2bcac8f1b6fa092dc32aa041b1468f81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
льготная ипотека, россия, михаил гольдберг, "дом.рф", ипотека, центральный банк рф (цб рф), рбк (медиагруппа), дмитрий песков, экономика

В России в январе выдали рекордное количество ипотечных кредитов

10:12 09.02.2021 (обновлено: 11:43 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВходная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ипотечный рынок установил рекорд по выдачам кредитов в январе по сравнению с аналогичными периодами в предыдущие годы, пишет РБК со ссылкой на оценку от "Дом.РФ" и Frank RG.
В январе этого года было одобрено 96 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 265 миллиардов рублей. В 2020 году эта цифра составляла 78 тысяч (189 миллиардов рублей).
По подсчетам РБК, выдача кредитов выросла на 19 процентов в количественном выражении и на 29 процентов — в денежном. При этом, как пояснил руководитель аналитического цента "Дом.РФ" Михаил Гольдберг, результат за январь этого года ниже, чем за декабрь 2020 года, из-за длинных праздничных дней. По его словам, ставки сейчас ниже, чем год назад, а на рынке новостроек есть программы с госучастием. Эксперт привел в пример льготную ипотеку на новостройки под 6,5 процента годовых.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 12:52Сказано в эфире
"Не мешок картошки". Эксперт оценила идею отменить льготную ипотеку
Издание уточнило, что прошлый год стал рекордным для рынка: было выдано кредитов на 4,3 триллиона рублей. Также в прошлом году снижалась и ключевая ставка ЦБ — с 6,25 до 4,25 процента.
"Высокие объемы выдачи кредитов во многом объясняются спросом на льготную ипотеку под 6,5 процента или ниже: по ней в 2020 году выдано 345,6 тысячи кредитов на сумму более триллиона рублей", — поясняет РБК.
Весной прошлого года правительство запустило программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5 процента. Она действовала до 1 ноября прошлого года, однако позднее ее продлили до 1 июля этого года.
Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова рассказала, что Банк России выступает за постепенное сворачивание программы ипотеки под 6,5 процента. Однако, по ее словам, ее все же стоит оставить с регионах со сложной ситуацией на рынке жилья. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос продления программы льготной ипотеки сейчас обсуждается экспертами и в правительстве.
Семья осматривает квартиру нового дома - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 12:07
НБКИ назвало размер семейного дохода для комфортной ипотеки в России
 
льготная ипотекаРоссияМихаил Гольдберг"Дом.РФ"ИпотекаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РБК (медиагруппа)Дмитрий ПесковЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Роспотребнадзор разработал высокоточный экспресс-тест на COVID-19
06:32Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
Лента новостейМолния