https://ria.ru/20210209/rekord-1596624464.html

В России в январе выдали рекордное количество ипотечных кредитов

В России в январе выдали рекордное количество ипотечных кредитов

Ипотечный рынок установил рекорд по выдачам кредитов в январе по сравнению с аналогичными периодами в предыдущие годы, пишет РБК со ссылкой на оценку от... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T10:12

2021-02-09T10:12

2021-02-09T11:43

льготная ипотека

россия

михаил гольдберг

"дом.рф"

ипотека

центральный банк рф (цб рф)

рбк (медиагруппа)

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ипотечный рынок установил рекорд по выдачам кредитов в январе по сравнению с аналогичными периодами в предыдущие годы, пишет РБК со ссылкой на оценку от "Дом.РФ" и Frank RG.В январе этого года было одобрено 96 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 265 миллиардов рублей. В 2020 году эта цифра составляла 78 тысяч (189 миллиардов рублей).По подсчетам РБК, выдача кредитов выросла на 19 процентов в количественном выражении и на 29 процентов — в денежном. При этом, как пояснил руководитель аналитического цента "Дом.РФ" Михаил Гольдберг, результат за январь этого года ниже, чем за декабрь 2020 года, из-за длинных праздничных дней. По его словам, ставки сейчас ниже, чем год назад, а на рынке новостроек есть программы с госучастием. Эксперт привел в пример льготную ипотеку на новостройки под 6,5 процента годовых.Издание уточнило, что прошлый год стал рекордным для рынка: было выдано кредитов на 4,3 триллиона рублей. Также в прошлом году снижалась и ключевая ставка ЦБ — с 6,25 до 4,25 процента."Высокие объемы выдачи кредитов во многом объясняются спросом на льготную ипотеку под 6,5 процента или ниже: по ней в 2020 году выдано 345,6 тысячи кредитов на сумму более триллиона рублей", — поясняет РБК.Весной прошлого года правительство запустило программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5 процента. Она действовала до 1 ноября прошлого года, однако позднее ее продлили до 1 июля этого года.Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова рассказала, что Банк России выступает за постепенное сворачивание программы ипотеки под 6,5 процента. Однако, по ее словам, ее все же стоит оставить с регионах со сложной ситуацией на рынке жилья. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос продления программы льготной ипотеки сейчас обсуждается экспертами и в правительстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/ipoteka-1595829740.html

https://realty.ria.ru/20210202/ipoteka-1595642964.html

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льготная ипотека, россия, михаил гольдберг, "дом.рф", ипотека, центральный банк рф (цб рф), рбк (медиагруппа), дмитрий песков, экономика