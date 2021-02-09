Мишустин призвал поддержать отстающие регионы
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сбоев целевых программ в регионах со сложной ситуацией допускать нельзя, нужно оказывать им активное содействие, тем более что они пока что не могут полноценно развиваться без помощи федерального центра, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Регионам со сложной ситуацией мы должны оказывать активную помощь и совместно с губернаторами координировать все проекты, не допускать сбоев в реализации целевых программ и наиболее значимых проектов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что уже посетил три из десяти отстающих регионов - Карелию, Калмыкию и Адыгею, посещал социальные объекты, встречался с представителями бизнеса.
"В целом, такие поездки показывают, что эти регионы пока не могут полноценно развиваться без помощи федерального центра. Речь сейчас не только о выделении денег, даже больших - надо, чтобы эти средства действительно работали", - добавил глава российского правительства.