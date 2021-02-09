https://ria.ru/20210209/regiony-1596629719.html

Мишустин призвал поддержать отстающие регионы

Мишустин призвал поддержать отстающие регионы

Сбоев целевых программ в регионах со сложной ситуацией допускать нельзя, нужно оказывать им активное содействие, тем более что они пока что не могут полноценно... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T10:35

2021-02-09T10:35

2021-02-09T10:35

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сбоев целевых программ в регионах со сложной ситуацией допускать нельзя, нужно оказывать им активное содействие, тем более что они пока что не могут полноценно развиваться без помощи федерального центра, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что уже посетил три из десяти отстающих регионов - Карелию, Калмыкию и Адыгею, посещал социальные объекты, встречался с представителями бизнеса."В целом, такие поездки показывают, что эти регионы пока не могут полноценно развиваться без помощи федерального центра. Речь сейчас не только о выделении денег, даже больших - надо, чтобы эти средства действительно работали", - добавил глава российского правительства.

https://ria.ru/20210209/torgovlya-1596623640.html

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2021

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россия, михаил мишустин, экономика