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Белоруссия предложила заморозить военные расходы в странах ОБСЕ
Белоруссия предложила заморозить военные расходы в странах ОБСЕ
Белоруссия на семинаре ОБСЕ по военным доктринам предложила "заморозить" рост военных расходов в регионе, сообщила пресс-служба Минобороны республики. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:44
2021-02-09T17:42
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обсе
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МИНСК, 9 фев — РИА Новости. Белоруссия на семинаре ОБСЕ по военным доктринам предложила "заморозить" рост военных расходов в регионе, сообщила пресс-служба Минобороны республики.На мероприятии, прошедшем в видеоформате, страну представил начальник департамента международного военного сотрудничества оборонного ведомства Олег Воинов.Как указала пресс-служба в Telegram-канале, генерал Воинов сделал ряд предложений по укреплению международной и региональной безопасности, в том числе, "замораживание" процесса наращивания военных потенциалов и расходов, масштабов и интенсивности военной деятельности, что в перспективе приведет к снижению напряженности в регионе и повышению доверия".Кроме того, Минск предложил начать переговоры по новому режиму контроля над обычными вооружениями в Европе и подтвердить запреты на размещение "баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью пуска от 500 до 5500 километров".Среди других инициатив, — "проведение политики "сдерживания" в отношении размещения на своей территории на постоянной или временной основе дополнительных военных объектов и воинских частей вооруженных сил других государств".Также Минск выступил за возвращение к "нормальному функционированию Договора по открытому небу".В своем выступлении Воинов отметил вклад Белоруссии в международную и региональную безопасность. Генерал заявил, что в регионе ОБСЕ необходим "взаимоуважительный, равноправный и инклюзивный диалог о текущих и будущих вызовах и рисках безопасности", который бы способствовал выработке конкретных мер по снижению возможности возникновения военных угроз и развязывания вооруженных конфликтов.ОБСЕ насчитывает 57 государств-участников по всему миру, охватывая Европу, Азию и Северную Америку.
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обсе, европа, в мире, белоруссия

Белоруссия предложила заморозить военные расходы в странах ОБСЕ

14:44 09.02.2021 (обновлено: 17:42 09.02.2021)
 
© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкУчастники 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ Совет министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе
Участники 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ Совет министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© ТАСС/POOL
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МИНСК, 9 фев — РИА Новости. Белоруссия на семинаре ОБСЕ по военным доктринам предложила "заморозить" рост военных расходов в регионе, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
На мероприятии, прошедшем в видеоформате, страну представил начальник департамента международного военного сотрудничества оборонного ведомства Олег Воинов.
Как указала пресс-служба в Telegram-канале, генерал Воинов сделал ряд предложений по укреплению международной и региональной безопасности, в том числе, "замораживание" процесса наращивания военных потенциалов и расходов, масштабов и интенсивности военной деятельности, что в перспективе приведет к снижению напряженности в регионе и повышению доверия".
Кроме того, Минск предложил начать переговоры по новому режиму контроля над обычными вооружениями в Европе и подтвердить запреты на размещение "баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью пуска от 500 до 5500 километров".
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Среди других инициатив, — "проведение политики "сдерживания" в отношении размещения на своей территории на постоянной или временной основе дополнительных военных объектов и воинских частей вооруженных сил других государств".
Также Минск выступил за возвращение к "нормальному функционированию Договора по открытому небу".
В своем выступлении Воинов отметил вклад Белоруссии в международную и региональную безопасность. Генерал заявил, что в регионе ОБСЕ необходим "взаимоуважительный, равноправный и инклюзивный диалог о текущих и будущих вызовах и рисках безопасности", который бы способствовал выработке конкретных мер по снижению возможности возникновения военных угроз и развязывания вооруженных конфликтов.
ОБСЕ насчитывает 57 государств-участников по всему миру, охватывая Европу, Азию и Северную Америку.
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