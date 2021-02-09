https://ria.ru/20210209/putin-1596685483.html
Путин проведет совещание с членами правительства
Путин проведет совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства по совершенствованию института банкротства, с докладом выступит первый... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:09
2021-02-09T15:09
2021-02-09T15:41
россия
андрей белоусов
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства по совершенствованию института банкротства, с докладом выступит первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщает пресс-служба Кремля."Десятого февраля президент России Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видеоконференции. Профильной темой станет совершенствование института банкротства. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Белоусов", - говорится в сообщении.Кроме того, на заседании будут рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки дня.Ранее Путин поручил Минэкономразвития до 1 марта проанализировать практику упрощенной процедуры банкротства граждан, при необходимости усовершенствовать ее. Кроме того, кабмин внес в ГД законопроект, которым предлагается усилить ответственность арбитражного управляющего и председателя ликвидационной комиссии за неправомерные действия при банкротстве, а также установить повышенные меры - до семи лет лишения свободы - за преднамеренное банкротство с использованием служебного положения.
https://ria.ru/20210209/putin-1596640499.html
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россия, андрей белоусов, владимир путин, политика