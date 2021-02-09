Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/probki-1596731986.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве вечером во вторник достигли 9 баллов, следует из данных портала "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T19:16
2021-02-09T19:16
яндекс
тверская улица
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594069309_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_8cb8371b59e9bd1ba63de12160696127.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пробки в Москве вечером во вторник достигли 9 баллов, следует из данных портала "Яндекс.Пробки".Наибольшие затруднения наблюдаются в центре города: в районе Лубянки, на Тверской улице, на Новом Арбате, а также на центральных набережных: Кремлёвской, Софийской, Москворецкой, Берниковской.Кроме того, серьёзные пробки наблюдаются на Бульварном и на Садовом кольцах. Так, на внутренней стороне Садового кольца наибольшие трудности наблюдаются на северо-западе, западе, юге и юго-западе. На внешней стороне самые большие пробки наблюдаются на севере, юге и юго-востоке.Движение также затруднено и на Третьем транспортном кольце в обоих направлениях. Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД.
https://ria.ru/20210205/probki-1596143591.html
тверская улица
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594069309_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f77636a8aafb64e7c1b487fe59f50db5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яндекс, тверская улица, москва, общество

Пробки в Москве достигли девяти баллов

19:16 09.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пробки в Москве вечером во вторник достигли 9 баллов, следует из данных портала "Яндекс.Пробки".
Наибольшие затруднения наблюдаются в центре города: в районе Лубянки, на Тверской улице, на Новом Арбате, а также на центральных набережных: Кремлёвской, Софийской, Москворецкой, Берниковской.
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 11:58
"Яндекс" объяснил, откуда в Москве ночью взялись десятибалльные пробки
Кроме того, серьёзные пробки наблюдаются на Бульварном и на Садовом кольцах. Так, на внутренней стороне Садового кольца наибольшие трудности наблюдаются на северо-западе, западе, юге и юго-западе. На внешней стороне самые большие пробки наблюдаются на севере, юге и юго-востоке.
Движение также затруднено и на Третьем транспортном кольце в обоих направлениях. Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД.
 
ЯндексТверская улицаМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Роспотребнадзор разработал высокоточный экспресс-тест на COVID-19
06:32Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
Лента новостейМолния