https://ria.ru/20210209/probki-1596731986.html

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве вечером во вторник достигли 9 баллов, следует из данных портала "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T19:16

2021-02-09T19:16

2021-02-09T19:16

яндекс

тверская улица

москва

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пробки в Москве вечером во вторник достигли 9 баллов, следует из данных портала "Яндекс.Пробки".Наибольшие затруднения наблюдаются в центре города: в районе Лубянки, на Тверской улице, на Новом Арбате, а также на центральных набережных: Кремлёвской, Софийской, Москворецкой, Берниковской.Кроме того, серьёзные пробки наблюдаются на Бульварном и на Садовом кольцах. Так, на внутренней стороне Садового кольца наибольшие трудности наблюдаются на северо-западе, западе, юге и юго-западе. На внешней стороне самые большие пробки наблюдаются на севере, юге и юго-востоке.Движение также затруднено и на Третьем транспортном кольце в обоих направлениях. Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД.

https://ria.ru/20210205/probki-1596143591.html

тверская улица

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс, тверская улица, москва, общество