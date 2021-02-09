https://ria.ru/20210209/probki-1596731986.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве вечером во вторник достигли 9 баллов, следует из данных портала "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T19:16
2021-02-09T19:16
2021-02-09T19:16
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пробки в Москве вечером во вторник достигли 9 баллов, следует из данных портала "Яндекс.Пробки".Наибольшие затруднения наблюдаются в центре города: в районе Лубянки, на Тверской улице, на Новом Арбате, а также на центральных набережных: Кремлёвской, Софийской, Москворецкой, Берниковской.Кроме того, серьёзные пробки наблюдаются на Бульварном и на Садовом кольцах. Так, на внутренней стороне Садового кольца наибольшие трудности наблюдаются на северо-западе, западе, юге и юго-западе. На внешней стороне самые большие пробки наблюдаются на севере, юге и юго-востоке.Движение также затруднено и на Третьем транспортном кольце в обоих направлениях. Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД.
https://ria.ru/20210205/probki-1596143591.html
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яндекс, тверская улица, москва, общество