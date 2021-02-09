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Верховный суд предложил внести изменения в Уголовный кодекс
Верховный суд предложил внести изменения в Уголовный кодекс
Верховный суд РФ подготовил законопроект об отнесении преступлений небольшой и средней тяжести к категории уголовных проступков, в кабмине назвали идею... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:43
2021-02-09T12:43
2021-02-09T12:43
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ подготовил законопроект об отнесении преступлений небольшой и средней тяжести к категории уголовных проступков, в кабмине назвали идею актуальной, но просят доработать документ, следует из проекта отзыва, подготовленного правкомиссией по законопроектной деятельности.Копия документа есть у РИА Новости.Сообщается также, что корреспондирующие изменения вносятся законопроектом в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.В декабре прошлого года президент Владимир Путин согласился, что за мелкие правонарушения на людей не нужно "вешать судимость": "Ну, с кем не бывает, жизнь есть жизнь, не нужно загонять человека в такие жесткие рамки". Верховный суд РФ много лет работает над гуманизацией правосудия, в том числе благодаря этому общее число заключенных за последние годы снизилось вдвое, сообщил тогда РИА Новости пресс-секретарь суда Павел Одинцов.
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владимир путин, общество
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ подготовил законопроект об отнесении преступлений небольшой и средней тяжести к категории уголовных проступков, в кабмине назвали идею актуальной, но просят доработать документ, следует из проекта отзыва, подготовленного правкомиссией по законопроектной деятельности.
Копия документа есть у РИА Новости.
"Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации и отнести ряд преступлений небольшой и средней тяжести к категории уголовных проступков, также законопроектом предусмотрены основания освобождения лиц, совершивших такие деяния, от ответственности с применением к ним иных мер уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, общественных и ограниченно оплачиваемых работ", - говорится в документе.
Сообщается также, что корреспондирующие изменения вносятся законопроектом в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
"Идея, направленная на гуманизацию уголовного законодательства и уменьшение количества лиц, имеющих судимость за преступления, обладающие незначительной общественной опасностью, является актуальной и заслуживает внимания. Законопроект требует доработки с учетом замечаний, изложенных в приложении", - говорится в документе.
В декабре прошлого года президент Владимир Путин
согласился, что за мелкие правонарушения на людей не нужно "вешать судимость": "Ну, с кем не бывает, жизнь есть жизнь, не нужно загонять человека в такие жесткие рамки". Верховный суд РФ много лет работает над гуманизацией правосудия, в том числе благодаря этому общее число заключенных за последние годы снизилось вдвое, сообщил тогда РИА Новости пресс-секретарь суда Павел Одинцов.