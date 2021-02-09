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Верховный суд предложил внести изменения в Уголовный кодекс

Верховный суд предложил внести изменения в Уголовный кодекс

Верховный суд РФ подготовил законопроект об отнесении преступлений небольшой и средней тяжести к категории уголовных проступков, в кабмине назвали идею... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:43

2021-02-09T12:43

2021-02-09T12:43

владимир путин

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ подготовил законопроект об отнесении преступлений небольшой и средней тяжести к категории уголовных проступков, в кабмине назвали идею актуальной, но просят доработать документ, следует из проекта отзыва, подготовленного правкомиссией по законопроектной деятельности.Копия документа есть у РИА Новости.Сообщается также, что корреспондирующие изменения вносятся законопроектом в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.В декабре прошлого года президент Владимир Путин согласился, что за мелкие правонарушения на людей не нужно "вешать судимость": "Ну, с кем не бывает, жизнь есть жизнь, не нужно загонять человека в такие жесткие рамки". Верховный суд РФ много лет работает над гуманизацией правосудия, в том числе благодаря этому общее число заключенных за последние годы снизилось вдвое, сообщил тогда РИА Новости пресс-секретарь суда Павел Одинцов.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество