https://ria.ru/20210209/prazdnik-1596650709.html

Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником

Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником, отметив, что от четкой и... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:19

2021-02-09T12:19

2021-02-09T12:19

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником, отметив, что от четкой и эффективной работы гражданской авиации зависит развитие регионов и нормальная жизнь миллионов людей, сообщается на сайте кабмина.День работника гражданской авиации отмечается 9 февраля.Как отметил премьер, сегодня отрасль динамично развивается, строятся новые аэропорты, крупные пересадочные узлы, обновляется парк воздушных судов.Мишустин также направил особые слова признательности ветеранам, которые сохранили и приумножили традиции гражданской авиации и являются примером во всём для молодых специалистов. "Желаю вам чистого неба над головой, удачи, крепкого здоровья и благополучия", - заключил премьер.

https://ria.ru/20210209/aviatsiya-1596482521.html

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россия, михаил мишустин, общество