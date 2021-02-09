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Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником
Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником, отметив, что от четкой и... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:19
2021-02-09T12:19
2021-02-09T12:19
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником, отметив, что от четкой и эффективной работы гражданской авиации зависит развитие регионов и нормальная жизнь миллионов людей, сообщается на сайте кабмина.День работника гражданской авиации отмечается 9 февраля.Как отметил премьер, сегодня отрасль динамично развивается, строятся новые аэропорты, крупные пересадочные узлы, обновляется парк воздушных судов.Мишустин также направил особые слова признательности ветеранам, которые сохранили и приумножили традиции гражданской авиации и являются примером во всём для молодых специалистов. "Желаю вам чистого неба над головой, удачи, крепкого здоровья и благополучия", - заключил премьер.
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россия, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником, отметив, что от четкой и эффективной работы гражданской авиации зависит развитие регионов и нормальная жизнь миллионов людей, сообщается на сайте кабмина.
День работника гражданской авиации отмечается 9 февраля.
"Вы объединяете нашу большую страну, решаете важнейшие задачи по снабжению жителей отдалённых территорий России медикаментами, продуктами питания и предметами первой необходимости, доставляете пассажиров и грузы в любую точку мира, обеспечиваете межрегиональные и международные связи. И делаете это на самом высоком профессиональном уровне", - говорится в поздравлении.
Как отметил премьер, сегодня отрасль динамично развивается, строятся новые аэропорты, крупные пересадочные узлы, обновляется парк воздушных судов.
"Важно, что большое внимание вы уделяете повышению безопасности пассажиров, улучшению качества и доступности авиационных услуг. Дорогие друзья! Ваш труд связан с риском, требует компетентности и большого напряжения. Поэтому профессию авиатора выбирают люди ответственные и надёжные, способные оперативно действовать в самых сложных и нештатных ситуациях. Уверен, что эти качества помогут вам в достижении новых успехов", - говорится в сообщении.
Мишустин также направил особые слова признательности ветеранам, которые сохранили и приумножили традиции гражданской авиации и являются примером во всём для молодых специалистов. "Желаю вам чистого неба над головой, удачи, крепкого здоровья и благополучия", - заключил премьер.