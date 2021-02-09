https://ria.ru/20210209/pozhar-1596609496.html

В Саратовской области потушили крупный пожар в здании школы

В Саратовской области потушили крупный пожар в здании школы

Открытое горение в здании средней школы в райцентре Екатериновка Саратовской области удалось полностью ликвидировать на площади 870 квадратных метров,... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T07:21

2021-02-09T07:21

2021-02-09T07:21

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратовская область

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 9 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Открытое горение в здании средней школы в райцентре Екатериновка Саратовской области удалось полностью ликвидировать на площади 870 квадратных метров, пострадавших нет, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.Ранее Куличенкова сообщила журналистам, что на пульт "01" в 04.00 (03.00 мск) во вторник поступило сообщение о загорании кровли трехэтажного кирпичного здания средней общеобразовательной школы №2 по адресу: поселок Екатериновка, улица Мичуринская, 68. Огонь охватил кровлю по всей площади - 870 квадратных метров, в 06.03 (05.03 мск) он был локализован.Она добавила, что на месте работают восемь пожарных расчетов. Причины и обстоятельства пожара выясняются.По данным управления образования администрации Екатериновского района, во вторник во всех школах района отменены уроки из-за мороза и усиления ветра. В настоящее время в Екатериновке минус 26 градусов.

https://ria.ru/20210208/pozhar-1596439617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, саратов, происшествия