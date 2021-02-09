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Службы экспресс-доставки КНР обработали рекордные 10 млрд посылок
Службы экспресс-доставки КНР обработали рекордные 10 млрд посылок
Почтово-курьерскими службами Китая по состоянию на 7 февраля было обработано 10 миллиардов посылок внутри страны за первые 38 дней этого года, тем самым был... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:08
2021-02-09T13:08
2021-02-09T13:08
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МОСКВА, 9 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Почтово-курьерскими службами Китая по состоянию на 7 февраля было обработано 10 миллиардов посылок внутри страны за первые 38 дней этого года, тем самым был установлен новый рекорд.Как сообщило Государственное почтовое управление КНР, этот промежуток времени оказался намного короче, чем в 2020 году, когда аналогичное количество посылок было обработано за 80 дней, и в 2019 году - за 79 дней.По прогнозу управления, сектор экспресс-доставки в 2021 году обработает 95,5 миллиарда посылок, что на 15% больше, чем в прошлом году
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